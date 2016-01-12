  1. استانها
  2. قم
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

روز پنجشنبه؛

دمای هوای قم به ۱۹ درجه می‌رسد/ افزایش آلودگی هوا

دمای هوای قم به ۱۹ درجه می‌رسد/ افزایش آلودگی هوا

قم - کارشناس هواشناسی استان قم از افزایش دمای استان قم در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا در این روز به ۱۹ درجه می‌رسد.

سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز هوای استان قم تا بعد از ظهر نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد ملایم و در روز چهارشنبه و پنجشنبه هوای این استان صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: سرعت وزش باد طی سه روز آینده بین ۱۸ تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی است.

وی با اشاره به افزایش ۹ درجه‌ای دمای هوا در روز پنجشنبه، افزود: حداقل دمای هوای امروز صفر درجه و حداکثر دمای هوا ۱۰ درجه، حداقل دمای هوای چهارشنبه ۲ درجه و حداکثر دمای هوا ۱۷ درجه و حداقل دمای هوای پنجشنبه سه درجه و حداکثر ۱۹ درجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم با بیان اینکه آسمان قم طی سه روز آینده با آلودگی مواجه است، افزود: میزان آلودگی هوا در روز پنجشنبه افزایش می‌یابد.

کد مطلب 3023309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها