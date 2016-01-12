به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد میناوند بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی در این ارتباط گفت: شنبه هفته آینده برای انجام امور خیریه عازم مشهد خواهیم شد و قرار است پیراهن هادی نوروزی عزیز را در آنجا حراج کنیم و عواید آن به ایتام اختصاص پیدا میکند. در این سفر و برنامه، چهرههایی چون داریوش ارجمند، مجتبی محرمی، مجید مظفری، بهنام ابوالقاسمپور، ادموند بزیک، بهروز رهبریفرد، سهراب بختیاریزاده و خانم مریلا زارعی حضور دارند.
میناوند تاکید کرد: این برنامه توسط موسسه خیریه دارالاکرام برگزار میشود و من امروز به همین دلیل در محل تمرین پرسپولیس حضور پیدا کردم و از برخورد و استقبال بچههای تیم واقعا لذت بردم. همه آنها این پیراهن را امضاء کردند و امیدواریم شنبه آینده بتوانیم قدم خوبی برای بچههای یتیم برداریم. به طور قطع روح هادی هم آنجا حاضر خواهد بود و از این کار خیر لذت خواهد برد.
