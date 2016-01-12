به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین رستگار بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش کشوری آزمایشگاه های برتر اظهارداشت: از ۲۱ نمونه آلوچه و لواشک های فله ای که توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جمع آوری شده اند، همه آزمایش ها در خصوص سلامت این محصولات رد شد.

وی در توضیح بیشتر نمونه های مورد آزمایش از آلوچه و لواشک های فله ای در تفرج گاه های پایتخت گفت: بررسی های ما نشان داد تمامی ۲۱ نمونه مورد بررسی از این محصولات از رنگ های غیرمجاز استفاده کرده اند.

رستگار همچنین از وجود رنگ صنعتی «تارتارازین» در برخی از نمونه های مورد آزمایش خبر داد و گفت: این رنگ صنعتی سرطان زا بوده و به هیچ عنوان قابل استفاده در محصولات غذایی نیست.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو همچنین از آلودگی میکروبی در ۵۰ درصد از ۲۱ نمونه آزمایش آلوچه و لواشک خبر داد و گفت: آنچه مسلم است این قبیل تنقلات فله ای از سلامت لازم برخوردار نیستند.

رستگار تاکید کرد: آلوچه و لواشک های فله ای در مکان های غیرمجاز تهیه شده و به هیچ عنوان صنعتی نیستند.

وی در ادامه به وضعیت مصرف غیر منطقی مکمل های ورزشی اشاره کرد و گفت: متاسفانه مصرف این قبیل مکمل های ورزشی، سلامت جوانان ما را به شدت تهدید می کند. به طوری که در یک مورد جوان ۲۴ ساله ای برای اینکه بتواند به صورت مصنوعی عضله ایجاد کند، نسبت به مصرف غیر منطقی مکمل های ورزشی اقدام کرده و هم اکنون کبد او از کار افتاده است.

وی تاکید کرد: اگر مکمل های ورزشی مجوز هم داشته باشند، نمی بایست به صورت غیر منطقی تجویز و مصرف شوند زیرا مصرف بیش از حد این قبیل محصولات، عوارض و خطر مرگ دارد.

وی از باشگاه های ورزشی به عنوان یکی از مکان هایی که بیشترین مصرف مکمل های ورزشی را دارند، نام برد.

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو به موضوع داروهای قاچاق و ماهواره ای اشاره کرد و گفت: مصرف این قبیل داروهای قاچاق و ماهواره ای به هیچ وقت قابل نظارت و پیگیری نیست.

وی ادامه داد: در شکایت هایی که از مصرف داروهای قاچاق و ماهواره ای داریم، متهم قابل ردیابی نخواهد بود.

رستگار با اعلام اینکه بعضی از داروهای قاچاق و ماهواره ای ماده موثره ندارند و تقلبی هستند، گفت: در برخی از این قبیل داروهای قاچاق و ماهواره ای از مواد نامرغوب نیز که تاریخ مصرف گذشته هستند نیز استفاده شده است.