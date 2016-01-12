به گزارش خبرنگار مهر ، در حاشیه نشست روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی احمد توکلی در نشست خبری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه روی شاخ اعتماد استوار است، گفت: در چند سال اخیر حوادثی در بازار سرمایه ایران رخ داده که آثار منفی کوتاه مدت و بلندمدت داشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وجه مشترک این حوادث مبنی بر ناتوانی در ایفای تعهدات از طرف برخی شرکت‌های تبلیغ شده یا موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، این است که همه آن‌ها به نوعی از تائید حکومت برای خود استفاده کردند به طور مثال وقتی شرکت پدیده شاندیز از صدا و سیما برای تبلیغ پروژه های خود استفاده می کند و یا شرکت پردیسبان که حتی به اندازه پدیده نیز املاک نداشته و بیشتر کاغذی بوده تا واقعی به طرق مختلف تبلیغ می‌شود نشان داده می‌شود که این حکومت و حاکمیت آن را تائید می‌کند.

وی با اشاره به موسسه غیرمجاز میزان که از نشان قوه قضائیه و نام بانک مرکزی در سر در خود استفاده کرده و یا موسسه غیر مجاز ثامن الحجج افزود: تمامی این موارد نوعی از هزینه‌کرد آبروی حاصل شده از خون شهیدان بزرگوار کشور است که برای مقاصد منحرف مالی و زرپرستی استفاده می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: چرا باید مردم را ملامت کنیم؟ آیا مردم باید برای اعتماد به دستگاه رسمی حکومت و سپرده‌گذاری در این نوع موسسات و شرکت‌ها حتی اگر طمع را موثر در این گول خوردن بدانیم باید ملامت شوند؟

توکلی با بیان اینکه نحوه رفتار دستگاه‌های مسئول موجب فریب مردم می‌شود و از این رو آن‌ها شریک در رفتارهای متقلبانه هستند، تصریح کرد: باید دید آن روز که موسسه ثامن الحجج یکی پس از دیگری ایجاد شعبه می‌کرد و از یک تعاونی اعتبار با ۶ میلیون توان مالی در سبزوار کار خود را آغاز کرد مسئولان کجا بودند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه مسئولان با هر فعالیت خرد متخلفی با جدیت برخورد می‌کنند، گفت: در حال حاضر اگر شخصی بخشی از اتاق پذیرایی خود را برای ایجاد شغل فرزندش تبدیل به ساندویچی کند، جلوی فعالیت وی را با کشیدن تیغه‌ای در محل فعالیت آن می‌گیرند، اما با موسسه ثامن‌الحجج که نزدیک به ۵۰۰ شعبه دارد برخوردی نمی‌شود؛ حال سوال این است چطور می‌شود این موضوع را تحمل کرد؟

وی ادامه داد: بنده به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، تمامی این موارد را بررسی کردم و عرض می‌کنم که مالباختگان حق دارند گله‌مند شوند که چرا ما را با عنوان‌های اعتباربخش فریب داده‌اید؟

توکلی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا در تعیین‌تکلیف موسسه میزان گفت: مشکل مردم و سپرده‌گذاران در موسسه میزان به‌زودی حل می‌شود. در مورد پدیده شاندیز نیز کارهای سنگینی برای حل مشکل انجام می‌شود که برخی نمایندگان از جمله حسین‌زاده بحرینی نیز در روند آن دخیل بوده‌اند که تاکنون تلاش‌های بسیاری کرده و راه‌حل‌های زیادی نیز درخصوص رفع مشکل مالباختگان شاندیز ارائه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امیدواریم رئیس بانک مرکزی همت بیشتری در رابطه با رفع مشکل پدیده شاندیز داشته باشد، تصریح کرد: درخصوص مشکلات موسسات و شرکت‌های غیرمجاز، وقت تلف کردن چاره کار نیست.

توکلی با اشاره به مکالمه تلفنی‌اش با وزیر اقتصاد گفت: بنده به آقای طیب‌نیا عرض کردم که شما به‌عنوان وزیر اقتصاد باید سرنوشت بازار سرمایه را مهم تلقی کرده و در این امر دخالت داشته باشید تا مبادا مردم به این یقین برسند که اگر تا چند سال دیگر شرکتی به حق خواستار تجمیع سرمایه‌ مردم برای انجام فعالیتی مثمرثمر بود، مردم باور نکنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: درخصوص مالباختگان پدیده شاندیز راه‌حلی که اکنون مورد توافق اکثر افراد ذی‌ربط قرار گرفته عملی به نظر می‌رسد و آنها به حقوق از دست رفته خود خواهند رسید، اما در مورد موسسه ثامن‌الحجج که یک فرد مسئله‌دار با ۱۱۹ چک برگشتی رفع سوءاثر شده، موسس آن است باید تأمل بیشتری کرد.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد با موسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج تصریح کرد: باید مشخص شود که چه کسانی از این فرد حمایت می‌کنند که هر چه می‌گذرد با کمال وقاحت به تخلفات خود ادامه می‌دهد.

توکلی با بیان اینکه در سال ۹۳ که عضوی از شورای پول و اعتبار بودم پرونده موسسه مالی ثامن‌الحجج مطرح شده است، گفت: در آن زمان با توضیحات مسئولان قرار بر بسته شدن این موسسه گذاشته شد ولی از آن تاریخ یعنی از ۱۰ تیرماه ۹۳ تاکنون کار این موسسه بین زمین و هوا مانده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی در این رابطه به هر مرجعی که لازم بوده، نامه‌نگاری کرده، در حال حاضر نیز تلاش‌ها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه صرف اطلاع‌رسانی درخصوص یک تخلف کافی نیست، گفت: باید تماس‌های رودررو نیز ضمیمه نامه‌نگاری شود تا بدین ترتیب شاهد اقدامی برای مبارزه با مفاسد باشیم.

مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج قابل حل است

توکلی با بیان اینکه طبق اطلاعات جمع‌آوری شده مشکل سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج قابل حل است، گفت: سپرده‌گذاران باید آرامش خود را حفظ کنند و ابزار دست فرد جفاکار به صورت غیرمستقیم نشوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف وضعیت موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج باید همچون میزان صورت بگیرد، تصریح کرد: اگر مالک این موسسه به همین صورتآزاد باشد به طور قطع بر تخلفات خود ادامه می‌دهد.



افتتاح شعبه دیگری از ثامن‌الحجج در ماه جاری، وقیحانه است

توکلی با انتقاد از آزاد بودن ابوالفضل میرعلی به‌عنوان موسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج افزود: در اوایل ماه اخیر این فرد متخلف اقدام به افتتاح شعبه دیگری در کشور کرده است، از این‌رو برای جلوگیری از ادامه وقاحت از سوی این متخلف باید دستگیری وی در دستور کار باشد.

وی با اشاره به دستگیری بابک زنجانی گفت: ما از مقامات کشور خواستیم که با دستگیری میلیاردر نفتی امکان بازگشت بیت‌المال را فراهم کند که درخصوص موسس موسسه ثامن‌الحجج نیز همین درخواست را از مسئولان داریم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اطمینان عقلایی برای پرداخت حقوق سپرده‌گذاران وجود دارد، گفت: تاخیر در برخورد و بازداشت موسس موسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج، بیم این را بیشتر می‌کند که با جابجایی حساب‌ها و اعمال نفوذ و پرداخت رشوه، برخی از امکانات موجود را از دست مسئولان برای حل مسئله بگیریم.

توکلی با بیان اینکه ولخرجی‌های بسیار موسسه ثامن‌الحجج در امور ورزشی و تبلیغات گسترده، امکان پاسخگویی به تمامی سپرده‌گذاران را سلب کرده است، افزود: این موسسه در همه جا نفوذ کرده و با استفاده از بیلبوردهای رسمی شهرداری‌ها و استفاده از نام امام رضا (ع) سوءاستفاده کرده است.

وی ادامه داد: امیدواریم تلاش‌ها به نتیجه رسیده و اکثر قریب به اتفاق سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و سپرده مابقی نیز ضایع نشود.

توکلی با اشاره به نسبت موسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج با امام جمعه سبزوار گفت: هر چند وی داماد امام جمعه سبزوار است، اما با ملاقات هایی که با امام جمعه این شهرستان داشتم، ایشان را آدم معقولی می دانم و نمی‌دانم که از نفوذ وی در تخلفات استفاده شده یا خیر؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا دستگیری موسس موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج در دستور کار قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: تصور برخی از موضوع این است که اگر وی دستگیر نشود، شاید بتوان با تفاهمات، دارایی‌ها را بهتر شناسایی کرد، اما بنده عرض می‌کنم تا فرد متخلف بازداشت نشود، فرآیند رسیدگی به پرونده وی امکان پذیر نمی‌شود.

توکلی با اشاره به تخلف صورت گرفته در شرکت پردیس‌بان گفت: پردیس‌بان هم مصیبت دیگری است که مصداق عرایض بنده است و متاسفانه در تلویزیون، کاسپین ۶۶ طبقه که متعلق به این شرکت است،‌ تبلیغ می‌شود، در حالی که سازه‌های آن با جلوه های کامپیوتری بوده و وجود خارجی ندارد. سوال اینجاست که دستگاه‌های مسئول در آن زمان کجا بودند؟

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز در خصوص پردیس‌بان سرشان کلاه رفته است و با ناآگاهی در دوره‌ای آن را تبلیغ کرده‌اند، افزود: دستگاه‌های حکومتی باید خود را شریک در این تخلف دانسته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه درخصوص رسیدگی به تخلف پردیس‌بان اعتراض به موقع صورت نگرفت و فرد متخلف همچنان آزاد است، افزود: اگر درخصوص بابک زنجانی نیز تعلل صورت می‌گرفت، بیم فرار وجود داشت.

توکلی گفت: پردیس‌بان به‌عنوان نمونه ویژه‌ای که حتی به اندازه شاندیز هم مایملک نداشته و بیابان را به مردم فروخته است، باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: نهادهایی که در این زمینه قصور کرده‌اند باید برای جبران تلاش بیشتری کنند.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه باید با متخلفان موسسات و شرکت‌های متخلف قبل از اینکه از فرصت سوءاستفاده کنند برخورد کنند، گفت: زندگی عده‌ زیادی از مردم دچار نوسان شده و اعتماد مردم به بازار سرمایه از بین رفته است.