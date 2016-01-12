به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مرداد» اولین تجربه سینمایی بهمن کامیار با موضوعی اجتماعی به شمار می آید که به تازگی مجوز خود را از شورای صدور پروانه ساخت دریافت کرده و در حال حاضر به مرحله پیش تولید رسیده و تیم تولید مشغول انتخاب بازیگر و لوکیشن های فیلمبرداری هستند.

این فیلم در فضای شهری و اجتماعی در تهران مقابل دوربین خواهد رفت. فیلم «مرداد» بیانگر مشکلات و معضلات یک زوج جوان است که پس از چندین سال زندگی مشترک دچار بحران می شوند.

بهمن کامیار پیش از این فیلم ویدیویی «نیم» را به تهیه کنندگی و کارگردانی خود مقابل دوربین برده و فیلم سینمایی «مرداد» هم در ادامه فعالیت های این کارگردان در ژانر سینمای اجتماعی ساخته خواهد شد.