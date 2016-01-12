ترکیه به پروژه بانکداری چین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز سه شنبه از پذیرش توافقنامه پیوستن به بانک چینی «زیرساخت آسیا» خبر داد.

به این ترتیب، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه ضمن حمایت از سرمایه گذاری در بانک چینی زیرساخت آسیا، حکم صادر شده در این خصوص را به دفتر «داود اغلو» نخست وزیر ارسال کرد.

پیشتر چین در ماه آوریل ۲۰۱۵ درخواست ترکیه برای پیوستن به این بانک را مورد پذیرش قرار داده بود.

بانک زیرساخت آسیا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی با ابتکار عمل چین تاسیس شد و قرار است در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ ژانویه سال میلادی جاری (۲۰۱۶) به بهره برداری برسد.

علاوه بر ترکیه برخی از کشورهای اروپایی مطرح نظیر آلمان و انگلستان و حتی برخی از رقبای آسیایی چین نظیر استرالیا و کره جنوبی و فیلیپین هم برای سرمایه گذاری در این بانک اعلام آمادگی کرده اند. این در حالیست که آمریکا از بیم قدرت یابی روز افزون چین هنوز برای مشارکت در این پروژه ابراز تمایل نکرده است.