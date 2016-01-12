اقامه منظم نماز نشان از سلامت جوامع اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی ظهر امروز سه شنبه در اجلاس استانی نماز که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، با اشاره به ارزش و اهمیت نماز در زندگی و رستگاری انسان،گفت: همانطور که نماز اهمیت فراوان دارد همه اموری که به اقامه نماز می‌رسد نیز مهم است.

وی به اثرگذاری یاد خداوند در زندگی اشاره کرد و اظهارداشت: اهمیت نماز به حدی بالا است که خداوند متعال هر جا که می خواهد ارتباط با خودش را معرفی کند از نماز یاد می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به روش های مختلف ارتباط با خداوند اشاره و عنوان کرد: ارتباط انسان با خدا شکل های مختلفی دارد که نماز مهمترین شکل ارتباط با خدا است.

وی با اشاره به اهمیت نمازهای یومیه در زندگی انسان بیان کرد: یکی از ویژگی های جامعه سالم این است که نماز در آن به طور منظم اقامه شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به برکات نماز در زندگی دنیوی و فردی انسان اشاره کرد و افزود: نماز در زندگی شخصی تاثیرات زیادی دارد و مانند اکسیری است که ناپاکی‌ها را از دل‌ها می زداید.

وی با اشاره به تاثیرات مستقیم نماز در روحیات معنوی افراد گفت: انسان زمانی که در حال نماز می‌ایستد، از وجود محدود خویش پرواز کرده و به حقیقتی می پیوندد که در آن نقص، کاستی، فنا و محدودیتی وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به تاثیر و جایگاه فریضه نماز در اجتماع افزود: یکی از اهداف انبیاء الهی اقامه نماز و یاد خدا در جامعه بوده و اگر نماز در زندگی انسان حاکم شود موانع اجرای احکام الهی برطرف می شود و زمینه برای حکومت مسلمانان در جهان فراهم می شود.

وی گفت: اگر فرهنگ نماز در جامعه پیاده شود همه امور اصلاح می شوند و اصلاح همه مشکلات از طریق نماز و اقامه آن هموارتر می شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به آثار معنوی و اخلاقی نماز اشاره کرد و افزود: یکی از اعمالی که اخلاق و شخصیت انسان را تحت تأثیر و نفوذ قرار می‌دهد نماز و مداومت بر اقامه این عمل عبادی است.

وی با اشاره به اینکه روح نماز یاد خدا است بیان کرد: نماز جهت گیری در جبهه حق و یک نوع تشکر عملی و کلامی از خداوند در برابر نعمت‌ها است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به دشمنی‌ها و دسیسه‌های دشمنان در جوامع مسلمان گفت: یهود و صهیونیست مصداق عینی ضالین هستند و تلاش می کنند مسلمانان که در صراط مستقیم الهی حرکت می کنند را گمراه کنند.

وی عنوان کرد: برخی یهودیان و تمامی دشمنان شیطان صفت مسلمانان در طول تاریخ همواره تلاش کرده‌اند که صورت و محتوای نماز، این عبادت بزرگ را از جوامع اسلامی محو کنند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به اقدامات شبکه های ماهواره‌ای در کمرنگ کردن عقاید مسلمانان اشاره و تأکید کرد: دشمنان برای پاک کردن و کمرنگ جلوه دادن نماز در زندگی مسلمانان به هر اقدامی دست آلوده‌اند چرا که سلطه خود را در گرو از میان برداشتن این فریضه با عظمت می‌دانند.

وی به رعایت اصول و شرایط پیش از اقامه نماز اشاره کرد و گفت: نماز فریضه مهمی است که موجب خودسازی و طهارت جسمی و روحی فرد می شود و رعایت اصول نماز در اقامه نماز نشانه ادب است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اقدامات فرهنگی انجام شده در استان کردستان برای اقامه نماز را خوب ارزیابی کرد و افزود: اقدامات فرهنگی انجام شده برای اقامه هر چه باشکوه تر نماز در مساجد استان کردستان خوب اما ناکافی است و انجام اقدامات بیشتر در این حوزه ضرورت دارد.

وی بیان کرد: دعوت عملی فرزندان به نماز مهمترین و اولین راهکار برای توسعه و ترویج فرهنگ نماز است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی تجهیز کردن نمازخانه ها و مساجد استان برای اقامه هرچه بیشتر نماز ضروری دانست و گفت: تجهیز نمازخانه‌ها و اقامه نمازهای جماعت در ادارات استان ضروری است زیرا نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارای کارکردهای معنوی و تربیتی فراوان است.

وی با اشاره به کمرنگ شدن جنبش ها و حرکت های اسلامی در کشورهای اسلامی افزود: جنبش های اسلامی یک اعتراض در برابر مستکبران بود که متاسفانه با دسیسه ها و برنامه ریزی های مستکبران کمرنگ شد که ما وظیفه داریم دلایل این عقب نشینی‌های مسلمانان را جستجو کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: نماز و فرهنگ نماز باید در جامعه پررنگتر شود زیرا در پرتو این فرهنگ های اسلامی است که مسلمانان پایدار می شوند و وابستگی های آنها از مستکبرین قطع می شود.

وی گفت: شیطان زمانی ناراحت می شود که انسان در نماز ایستاده است و بیشترین ناراحتی شیطان زمانی است که انسان در سجده است زیرا سجده نهایت خضوع انسان در برابر خداوند متعال است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: بهترین حالت بنده مومن زمانی است که سر بر خاک بندگی می گذارد و بالاترین نام خدا را ذکر می کند.

وی با اشاره به ظرافت‌های مختلف نماز گفت: از نماز در فرهنگ اسلامی به عنوان پایه و عمود دین و راس همه عبادت ها نام می برند که اگر انسان آن را اقامه نماید از منکرات، خطرات و بلاها در امان می‌ماند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به ضرورت توجه بیشتر به اقامه نماز اشاره کرد و افزود: اهمیت و جایگاه نماز در مکتب حیات بخش اسلام به اندازه‌ای است که سبب قبولی اعمال دیگر معرفی شده است.

وی به اقدامات گروه های تندرو تکفیری اشاره و تصریح کرد: اقدامات گروه های تکفیری که تربیت شده دشمنان مسلمانان هستند چهره خشنی از اسلام را ارائه داده است که باعث شده پروژه اسلام هراسی دشمنان سرعت بیشتری به خود بگیرد.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به جسارت دشمنان در سوزانیدن قرآن گفت: اقدامات فراوانی برای اسلام هراسی انجام شده است که بعضی از این اقدامات ناخواسته و غیر مستقیم سبب گرایش تعداد بسیاری به اسلام شده است مثل جسارت کشیش آمریکایی در سوزاندن قرآن، که سبب شد در آن زمان قرآن پرفروش ترین کتاب سال شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به اقدامات جنایتکارانه عربستان در یمن اشاره کرد و گفت: وحشی‌گری‌های عربستان در کشور مسلمان یمن ضربه زیادی به پیکره واحد مسلمانان زد و سبب شده تعداد زیادی از مسلمانان این کشور کشته شود و این اقدام عربستان با هدف از بین بردن نسل مسلمانان بوده است.

وی به اشاره به اینکه هرگونه کم توجهی به بحث نماز باعث به خطر افتادن سلامت و سعادت جامعه می‌شود گفت: در بودجه های فرهنگی، بودجه ای برای ترویج هر چه بیشتر فرهنگ نماز و اقامه پررنگ تر آن باید در نظر گرفته شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی گفت: توجه به بحث نماز و اقامه آن که مهمترین سفارش همه انبیا است برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی در جامعه از زوایا و ابعاد گوناگون، در اولویت‌ها و اهداف دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد.