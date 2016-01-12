به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه امروز سه شنبه با «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دمشق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار درباره آخرین تحولات سوریه و همچنین تقویت روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها تأکید کردند.

طرف های سوری و ایرانی همچنین با اشاره به گسترش پدیده تروریسم در منطقه، بر لزوم مبارزه با این پدیده در داخل و خارج از منطقه تأکید کردند.

بشار اسد در جریان این دیدار تصریح کرد: ایران و روسیه نقش مهمی در تقویت مقاومت مردم سوریه دارند.