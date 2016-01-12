فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت در خارج از وقت اداری ممنوع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین حمزه محمدی در این باره اظهارداشت:فعالیت انتخاباتی کارکنان خارج از وقت اداری، بدون استفاده از عنوان و سمت سازمانی، هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.

محمدی تصریح کرد: تمامی کارکنان اعم از مدیران، کارمندان و کارشناسان می توانند خارج از وقت اداری در محافل و نشست های مرتبط به انتخابات حضور پیدا کنند و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: این افراد باید به عنوان اشخاص حقیقی و بدون طرح و استفاده از سمت و عنوان سازمانی در این گونه محافل، جلسات و مراسم شرکت کنند.

مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان یادآورشد: در این خصوص عوامل اجرایی انتخابات شامل اعضای ستاد انتخابات استان و شهرستانها، اعضای هیات های اجرایی، بازرسان و ناظران انتخابات استثنا هستند و حق هیچ گونه فعالیت انتخاباتی با عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی را هم ندارند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری تصریح کرد: در راستای ایفای حقوق اجتماعی و سیاسی، هر شهروند نظام جمهوری اسلامی حق دارد در مسیر گرایش های سیاسی موافق خود و با هدف ایجاد شور و نشاط انتخاباتی شرکت کند.

وی ادامه داد: داشتن سمت اداری رافع استفاده از حقوق شهروندی برای شرکت در این گونه فعالیت ها و مراسم سیاسی و انتخاباتی نیست.

محمدی گفت: در حوزه حقوق عمومی اصل بر نبود است لذا اشخاص و شهروندان مجاز به انجام هرگونه فعالیتی هستند مگر مواردی که به تصریح قانونگذار منع شده باشد که در این خصوص هیچگونه ممنوعیتی در قوانین جاری پیش بینی نشده است.