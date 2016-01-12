فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت در خارج از وقت اداری ممنوع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین حمزه محمدی در این باره اظهارداشت:فعالیت انتخاباتی کارکنان خارج از وقت اداری، بدون استفاده از عنوان و سمت سازمانی، هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.
محمدی تصریح کرد: تمامی کارکنان اعم از مدیران، کارمندان و کارشناسان می توانند خارج از وقت اداری در محافل و نشست های مرتبط به انتخابات حضور پیدا کنند و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: این افراد باید به عنوان اشخاص حقیقی و بدون طرح و استفاده از سمت و عنوان سازمانی در این گونه محافل، جلسات و مراسم شرکت کنند.
مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان یادآورشد: در این خصوص عوامل اجرایی انتخابات شامل اعضای ستاد انتخابات استان و شهرستانها، اعضای هیات های اجرایی، بازرسان و ناظران انتخابات استثنا هستند و حق هیچ گونه فعالیت انتخاباتی با عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی را هم ندارند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری تصریح کرد: در راستای ایفای حقوق اجتماعی و سیاسی، هر شهروند نظام جمهوری اسلامی حق دارد در مسیر گرایش های سیاسی موافق خود و با هدف ایجاد شور و نشاط انتخاباتی شرکت کند.
وی ادامه داد: داشتن سمت اداری رافع استفاده از حقوق شهروندی برای شرکت در این گونه فعالیت ها و مراسم سیاسی و انتخاباتی نیست.
محمدی گفت: در حوزه حقوق عمومی اصل بر نبود است لذا اشخاص و شهروندان مجاز به انجام هرگونه فعالیتی هستند مگر مواردی که به تصریح قانونگذار منع شده باشد که در این خصوص هیچگونه ممنوعیتی در قوانین جاری پیش بینی نشده است.
نظر شما