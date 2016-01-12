بيش از ۱۱ کيلوگرم حشيش در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ قباد خنجری اظهار داشت: در پی انجام چندین ماه کار اطلاعاتی بر روی باند تهیه و توزیع مواد مخدر که به صورت فرا استانی اقدام به ترانزیت مواد مخدر می کرد، سرکرده این باند شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.

وی با اشاره به این که تحقیقات پلیس حاکی از آن بود که قاچاقچیان با استفاده از یک زن قصد انتقال مواد افیونی از استان های جنوبی به داخل استان را دارند، افزود: اکیپی از ماموران به کنترل خودروهای عبوری در محور بیستون- کرمانشاه پرداختند.

سرهنگ خنجری بیان داشت: پس از چندین ساعت کنترل، ماموران موفق به شناسایی زن حامل مواد مخدر در داخل یک خودرو عبوری شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه با اشاره به کشف ۱۱ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش از داخل کوله این زن، اظهار داشت: متهمه اعتراف کرد که مواد را برای یک نفر حمل کرده و قرار است آن را در داخل شهر به وی تحویل دهد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: ماموران سریعاً محل تحویل مواد را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه فرد تحویل گیرنده را دستگیر کردند.

سرهنگ خنجری در پایان گفت: متهمان پس از تفهیم اتهام و به همراه پرونده مقدماتی به مقام قضایی تحویل داده شدند.