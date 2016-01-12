۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد:

فقط ۱۵ درصد محصولات سلامت محور برچسب اصالت دارند

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تاکنون ۱۵ درصد فرآورده‌های سلامت محور از برچسب اصالت استفاده کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش کشوری آزمایشگاه های برتر اظهار داشت: از یکسال و ۳ ماه قبل ما این فرصت را به صاحبان کالاهای سلامت محور داده ایم که از برچسب اصالت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اکثر دست اندرکاران محصولات سلامت محور با تاخیر نسبت به استفاده از برچسب اصالت اقدام کرده اند، افزود: مهلت استفاده از برچسب اصالت تا پایان امسال است.

دیناروند تاکید کرد: تا الان فقط ۱۵ درصد فرآورده های سلامت محور برچسب اصالت دارند.

وی در خصوص مبارزات روغن پالم نیز گفت: سقف مجاز برای واردات این روغن ۴۰۰ هزار تن است، اما سازمان غذا و دارو بر نحوه مقدار و تعیین سهمیه استفاده از روغن پالم در شرکت ها و کارخانجات محصولات غذایی کنترل و نظارتی ندارد.

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه واردات مازاد بر سقف روغن پالم را تایید نکرده ایم، تصریح کرد: برای سال آینده نیز پیش‌بینی کرده ایم تعرفه روغن پالم ۲۶ درصد تعیین شود که در این صورت قیمت آن ارزانتر از سایر روغن های خوراکی نخواهد بود.

