حکم پیشنهادی معاونت زنان برای برنامه ششم توسعه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات دولت به منظور بررسی احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه گفت: تبصره پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده با رای قاطع در هیئت دولت به تصویب رسید.

وی افزود: در صورت تصویب حکم پیشنهادی در مجلس، انجام ماموریت های معاونت و دستگاه ها در حوزه زنان و خانواده تسهیل و در مسیر درست هدایت خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: جلسات فوق‌العاده هیات دولت برای بررسی و تصویب احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم یک هفته به طول انجامید که در نهایت تبصره پیشنهادی معاونت امور زنان تصویب شد.