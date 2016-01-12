به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمانشاه امروز در حاشیه برگزاری همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: به نظر می رسد چشم انداز روشنی پیش روی بانکداری الکترونیک در ایران قرار دارد و برگزاری این همایش هم یکی از دلایلی است که می توان به چنین افق روشنی امیدوار بود. واقعیت این است که به کارگیری فناوری نوین در خدمات بانکی مدل های موجود در این سیستم و نظام بانکی را متحول می کند و به سوی پدیده های نوینی مانند دیجیتال بانک یا بانکداری مجازی سوق می دهد.

وی ادامه داد: ایران هم با کمی تاخیر در همین مسیر در حال حرکت است و در این میان ما از تجربه به کارگیری فناوری در کسب و کار بانک ها و به هم ریختن مدل سنتی فعالیت آن ها بهره مند هستیم، البته نباید فراموش کرد که این تاخیر بیشتر از آن که در حوزه فناوری ملموس باشد در زمینه استانداردها، نهادها و کسب و کارها احساس می شود.

کرمانشاه در خصوص چالش های مسیر تکامل بانکداری الکترونیک در ایران تصریح کرد: به طور قطع حرکت در این مسیر به همین سادگی ها نخواهدبود، به عنوان مثال نظام های بهینه در پرداخت کشور با مشکلاتی مواجه است، یکی از مباحث مهم در این زمینه را هم می توان بحث کارمزد دانست چون سیاست های مصوب در این خصوص چندان همخوانی با تصمیمات اتخاذ شده در مدل های استاندارد جهانی ندارد.

وی تاکید کرد: واقعیت این است وقتی یک کسب و کار چندین ذینفع متفاوت مانند پذیرنده، بانک ها، شرکت های فعال، یو اس پی ها، نهادهای رگولاتوری و مردم دارد هزینه هایی در قبال حصول منافعی صورت می گیرد اما برای دستیابی به یک مدل موفق باید این هزینه ها و منافع به صورت مسئولانه و منصفانه تقسیم شود، لازمه دستیابی به این نتیجه نیز تعامل و همفکری و در نظر گرفتن منافع مشترک است که در این زمینه هم می توان از تجربه دیگر کشورها بهره برد.

کرمانشاه با اشاره به این که متاسفانه در ایران چنین توافق منصفانه و مسئولانه ای صورت نمی گیرد تصریح کرد: در کشور ما عموما یکی از ذینفع ها مایل است با صرف هزینه کمتر منافع بیشتری را به دست بیاورد و از این نحوه تقسیم منافع ناعادلانه خوشحال و راضی است اما این مدل از تجارت قطعا مدل پایداری نخواهد بود. ، چالش اساسی ایران در زمینه بانکداری الکترونیک هم دقیقا به همین روند تقسیم منافع برمی گردد.

وی با اشاره به این که باید کارمزد به عنوان یک مسئله در این سیستم حل شود تاکید کرد: سیستم بانکی و به دنبال آن نظام پرداخت در جهان واجد استانداردهای مدیریتی و فرآیندی است که باید در ایران هم حاکم شود، البته در همین بخش گرفتار مشکلاتی هستیم که برای رفع این معضل هم چاره ای نیست جز استفاده کردن از تجربه گذشته خود و دیگر کشورهای موفق جهان است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت این که نیازمندایجاد یک وفاق ملی میان بین همه ذینفعان هستیم، به این معنا که هر کدام از ذینفعان ضمن دفاع حرفه ای از مواضع خود باید دیدگاه و منافع منطقی دیگران را هم مورد توجه قرار دهند، در این میان قطعا بحث های داغ و جدی هم به وجود خواهد آمد اما اگر این مباحث بر پایه های منطقی استوار باشد و به صورت شفاف صورت گیردنتیجه نهایی به نفع همه خواهد بود اما باز هم با کمال تاسف گفت که این اتفاق عموما در ایران اتفاق نمی افتد و معمولا شاهد چنین نتیجه ای در یک فعالیت جمعی نیستیم.

کرمانشاه، همایش هایی نظیر همایش بانکداری الکترونیک را در دستیابی به این هدف موثر توصیف کرده و افزود : برگزاری این همایش، تشکیل کارگاه ها و میزگردها می تواند گره از مشکلات امروز باز کند البته مشروط به این که تامین محتوای قابل اعتنا قبل از همایش صورت گیرد و پیگیری برای اجرای خروجی همایش هم بلافاصله بعد از اختتامیه آن انجام شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در عین حال کارنامه شرکت خدمات انفورماتیک را قابل قبول و موفق ارزیابی کرده و گفت : شرکت فعالیت مناسبی به خصوص در حوزه تکامل سامانه ملی و بین بانکی طی ۲۰ سال گذشته داشته است اما انتظار می رود فعالیت ها برای افزایش نو آوری، بهبود پاسخگویی و مشتری مداری تشدید شود.

وی همچنین با اشاره به این که شرکت خدمات انفورماتیک از افتخارات نظام است و بزرگترین شرکت بنکینگ در کشور به شمار می رود، افزود: قطعا در فضای جدیدی که بعد از تحریم ها به وجود خواهد آمد شاهد اتفاق های به مراتب بهتری در این حوزه خواهیم بود و حضور رقبای جدید داخلی و خارجی می تواند به بهبود خدمات رسانی شرکت خدمات انفورماتیک هم کمک کند البته خود شرکت هم می تواند با پیشقدم شدن در همکاری با شرکای خارجی بازار فعالیت خود را توسعه و کیفیت خدماتش را ارتقاء دهد.