به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ایرج خانیپور در جلسه پرسش و پاسخ با كاركنان انتظامی شهرستان زنجان، با اشاره به اینكه هدف اصلی پلیس خدمت رسانی به مردم است، گفت: كلانتریها و پاسگاهها باید مأمن و پناهگاه مردم باشند و کارکنان باید با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف ماموریت های محوله را به خوبی انجام دهند.
وی ادامه داد: پشتیبانی مردم از پلیس بزرگترین سرمایه اجتماعی ما محسوب میشود كه باید با اجرای مطلوبتر ماموریتها و برخورد کریمانه با مردم موجب تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی شویم.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان بر مشاركت جدی اقشار مختلف جامعه در تامین امنیت پایدار تاكید کرد و گفت: همه اقشار مختلف جامعه باید سهم خود را در تامین امنیت به خوبی ایفاء كنند و پلیس را در این راه یاری رسانند.
خانیپور بر تعامل نزدیك مردم و نهادهای دولتی با پلیس برای پیشگیری از جرایم اشاره کرد و ادامه داد: امنیتی كه با مشاركت مردم شكل گیرد پایدارتر بوده و این مشاركت حلقههای زنجیره امنیت را مستحكمتر میکند و این همكاری باید به روز و متناسب با تغییرات سریع اجتماعی صورت گیرد.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان تصریح كرد: تقویت باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و برگزاری مستمر کلاسهای آگاهسازی نقش مهمی در صیانت از کارکنان و کاهش جرایم آنان دارد.
خانی پور با تاکید بر ضرورت تقویت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در یگانهای انتظامی، تصریح کرد: مهمترین موضوع در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اجرای آیین نامه انضباطی است.
وی به نظارت و كنترل مدیران و فرماندهان بر عملكرد زیر مجموعه اشاره کرد و گفت: مدیران باید الگوی زیر مجموعه بوده و هرگونه عملكرد آنها سرمشقی برای مجموعه همكاران آن رده باشد.
خانیپور با تاكید بر رعایت انضباط ظاهری و معنوی توسط همه كاركنان گفت: اگر ما در انجام ماموریتهای خود از همه امکانات بهرهمند باشیم ولی نیروی انسانی سالم و درست نداشته باشیم به اهداف اصلی خود نخواهیم رسید.
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