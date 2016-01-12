برگزاری چهار رویداد مهم در یازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان

اکبر خدامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان که به صورت دو سالانه برگزار می شود، برای فعالان و دانشجویان این صنعت نمایشگاه مهمی است و دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان چهار رویداد را برای برگزاری هرچه پربارتر این نمایشگاه، برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به اینکه دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان بیش از ۴۰۰ دانشجو در رشته مهندسی نساجی دارد، افزود: هم اینک بازار نساجی کشور بر اثر واردات بی رویه و قاچاق منسوجات فوق اشباع شده و در این شرایط صنایع ما نمی‌توانند با روش‌های نساجی سنتی حرفی برای گفتن داشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد: در شرایط مذکور برای حفظ حیات واحدهای نساجی و یافتن توان رقابت، رویکرد سنتی نمی‌تواند جوابگو باشد و ضروری است صنعت نساجی ما با مسلط شدن به علم روز، محصولات خود را به صورت متمایز تولید کنند.

خدامی، برگزاری اولین ایده بازار تخصصی صنعت نساجی کشور به همت دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی و مدیریت فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی در نمایشگاه نساجی امسال را افتخار بزرگی برای اصفهان و این نمایشگاه دانست و اعلام کرد: ۲۰ ایده به دبیرخانه این ایده بازار ارسال شد و پس از داوری، ۱۰ ایده برای رقابت انتخاب شده است.

وی گفت: اساتید دانشکده نساجی در چهار روز برگزاری این نمایشگاه در غرفه دانشگاه صنعتی برای ارایه مشاوره به بخش صنعت و ثبت نیازهای پژوهشی درباره تکنولوژی‌های نساجی حضور دارند.

معاون پژوهش و فناوری دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد: این مهم می تواند به هرچه کاربردی تر شدن پژوهش های دانشگاهی و افزایش توان رقابتی صنعت نساجی کشور با استفاده از پیشرفت‌های روز کمک کند.

وی یادآور شد: همچنین دو کارگاه آموزشی تخصصی با موضوعات بهبود کیفیت فرش و تکمیل‌های پیشرفته در صنعت نساجی در مدت برگزاری نمایشگاه برپا می‌شود.

خدامی از اختصاص یک غرفه به پنج شرکت دانش بنیان خبر داد و اضافه کرد: این شرکت ها فعالیت‌ها و محصولات جدید خود در زمینه نساجی را در این غرفه ارایه خواهند کرد.

وی گفت: این نمایشگاه می‌تواند به وجود آورنده بازاری جدید برای مشارکت کنندگان و فرصت آشنایی آنها با تکنولوژی و پیشرفت های علمی در زمینه نساجی باشد.