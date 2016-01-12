نقشه راه تبديل استان زنجان به قطب برق و الكترونيك كشور تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ناصر فغفوری در اولین جلسه كارگروه تخصصی برق و الكترونیك استان افزود: بر اساس نقشه راه تدوین شده، كارگروه تخصصی برق و الكترونیك و نیز كارگروه فناوری اطلاعات، آی تی و آی سی تیبرای عملیاتی کردن مصوبه ریاست جمهوری مبنی بر تبدیل استان زنجان به قطب برق و الكترونیك مصوب شده است.

وی با اشاره به اهداف تشكیل كارگروه تخصصی برق و الكترونیك، یادآور شد: تدوین برنامه‌های عملیاتی، رصد كردن مشكلات احداث و راه اندازی شهرك و جذب سرمایه‌گذار از جمله اهداف تشكیل این كارگروه است.

فغفوری در ادامه از برگزاری جلساتی با سندیكای برق و الكترونیك كشور در راستای جذب سرمایه‌گذاری اعضای سندیكا در استان زنجان در آینده نزدیك خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اجرای عملیات زیر بنایی احداث شهرك تخصصی برق و الكترونیك، آی تی و آی سی تی در استان اظهار کرد: این شهرك تخصصی كه در 17 كیلومتری اتوبان زنجان – ابهر واقع شده است، هم اكنون عملیات خیابان‌كشی و زیرسازی آن انجام شده و جدول‌گذاری و اجرای شبكه‌های داخلی آب و برق در حال انجام است.

فغفوری با اشاره به واگذاری زمین‌های این شهرك از ابتدای سال 95، یادآور شد: هم اكنون تقاضاهایی در خصوص خرید زمین و آغاز فعالیت در این شهرك وجود دارد.

وی در خاتمه به آمادگی سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان زنجان برای بازسازی صنایع برق استان اشاره كرد و افزود: هم اكنون تكمیل، نوسازی و بهینه سازی مصرف انرژی واحدهای تولیدی در اولویت است.