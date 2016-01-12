به گزارش خبرگزاری مهر، صوت پیش رو بخشی از کلاس «حامد پوررستمی» با عنوان قلمرو فقه در راهبردشناسی نظام دینی است؛ این جلسه یکی از نشست‌های دورۀ « فقه حکومتی نظام‌ساز » است که به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) در پائیز ۱۳۹۲ در قم برگزار شده است.

در گزیده صوت پیش‌رو پوررستمی به تحلیل «روایت نبوی در زمینه انحصار علوم سه گانه» می‌پردازد. از دیدگاه ایشان عقاید(آیه محکمه) ام العلوم علوم بینشی است، اخلاق(فریضه عادله) ام العلوم علوم منشی، هنجاری و اخلاقی است و فقه نیز ام العلوم علوم روشی در حوزه برنامه ها و قوانین است.