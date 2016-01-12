لايحه معاوضه دارايى های شهردارى بااملاک بخش خصوصی به تصويب نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاى شوراى اسلامى شهر مشهد ظهر سه شنبه در نود و پنجمين جلسه علنى شورا كه در محل تالارشهر برگزار شد نسبت به تصويب لایحه معاوضه دارایی های شهرداری مشهد با مجتمع تجاری مسكونی واقع در خیابان حر عاملی مخالفت كردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می شد تا زمین و پروانه های خود در باغ عامل زاده و پروژه دانشجو را به درخواست آقای كریم نكاحی و براساس تفاهم نامه با مجتمع تجاری واقع در خیابان حر عاملی ۷۲ با لحاظ کردن شرایط مندرج در تفاهم نامه معاوضه كند.

عضو هيئت رئيسه شوراى اسلامى شهر مشهد در خصوص اين لايحه تصريح كرد: بنده در جلسه گذشته نسبت به كليات معاوضه دو ملك دانشجو و اقبال با مجتمع تجارى حرعاملى مخالفت خود را اعلام كردم چرا كه شهردارى در مقابل يك ملك ساخته شده يك ملك داراى ارزش افزوده را معاوضه مى كند.

سيد جلال فياضى با بيان اينكه سرمايه گذارخصوصى اين طرح بسيار سابقه درخشانى دارند، افزود: بايد از سرمايه گذار سوال شود كه چرا نمی تواند ملک حر عاملی خودش را بفروشد و به شهرداری بدهد لذا با توجه به نداشتن مجوز پايان كار اگر مالك توان فروش را داشت ديگر به شهردارى واگذار نمى كرد.

وى ادامه داد: ملک واقع در خيابان حر عاملى دارای استهلاک است اما ملک شهردارى مشهد دارای ظرفیت سرمایه گزاری است در نتيجه اين معاوضه برابر و سودمند نيست.

محمدرضا مزجى، معاون اقتصادى شهردارى مشهد در خصوص اين لايحه گفت: شهردارى دست به حراج نزده است كه دوستان اينگونه نظر مى دهند ما يك ملك را با قيمت برابر با ملك ديگر معاوضه مى كنيم كه اين كار توسط يك گروه کارشناسی انجام خواهد شد.

على اصغر نخعی راد، عضو ديگر شوراى اسلامى شهر مشهد عنوان كرد: اينكه اگر مالك توان فروش مجتمع حر عاملى را داشت ديگر با شهردارى معاوضه نمى كرد استدلال صحيحى نيست كه از سوى برخى از اعضا مطرح شود.

وى افزود: در حال حاضر بانک ها زمین و پروانه شهرداری را نمی خواهند در نتيجه مجبور هستيم سبد کالای شهرداری را متنوع تر كنيم و با سرمايه گذاران وارد تهاتر شويم.

شايان ذكر است كه لایحه معاوضه دارایی های شهرداری مشهد با مجتمع تجاری مسكونی واقع در خیابان حر عاملی با ۱۱ رای مخالف تصویب نشد.