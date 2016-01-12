استان زنجان جایگاه خوبی را در رشته کاراته کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی ظهر سه شنبه در مجمع سالانه کاراته عملکرد هیئت کاراته استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این هیئت با مدیریت درست فعالیتهای خوبی را انجام داده است.
وی با تأکید بر اینکه استان زنجان ظرفیت لازم برای اعتلای این رشته را دارد ولی باید همه باهم همکاری و همفکری کنند، اظهار کرد: امکانات فیزیکی توسعهیافته در این هیئت به خاطر مدیریت برنامهریزیشده بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه زنجان جایگاه خوبی را در رشته کاراته کشور دارد، گفت: هیئت کاراته باید هفت الی هشت کاراتهکار در حد قهرمانی همانند حسن و حسین روحانی تربیت کند.
حسینی با اشاره به اینکه باید به کیفی سازی در این رشته بود، تصریح کرد: توجه به این امر ارتقای این رشته را تشدید میکند.
وی گفت: باید مجموعه رسمی اعضای هیئت تقویت شود تا کار به سمت کیفی سازی گرایش پیدا کند.
حسینی افزود: کمیته ساماندهی از ورزش قهرمانی برای حضور در لیگ را در دستور کارداریم که در سال آینده این مهم اتفاق میافتد و این ساماندهی برای تقویت تیمها است و برای ۴۰ درصد ازتیم ها این ساماندهی انجامشده است.
وی تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان با کمبود مالی مواجه است و مردم این استان به خیر بودن معروف هستند و باید در راستای توسعه این رشته هم وارد کار شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: تعالی قهرمانی در ورزش نیازمند پشتوانه است و باید با استفاده از ظرفیتها و امکانات سختافزاری موجود در این راستا گامهای خوبی برداشت.
حسینی تصریح کرد: کاراته زنجان از ظرفیتها و پتانسیلهای مناسبی برخوردار است و باید خود را به سمت بالاتری بکشیم تا همچنان در اوج باشیم.
وی گفت: فدراسیون، اداره کل و هیئت ها باید بهعنوان سه ضلع مهم و اثرگذار در کنار یکدیگر باشند و دست در دست هم ورزش را بهپیش ببرند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در خاتمه ابراز کرد: با توجه به حمایت خوبی که از سوی استاندار زنجان انجامشده، حمایت مالی از ورزش استان در بخش حرفهای و قهرمانی محقق شده و با این کار زیربنایی میتوان دغدغه مالی هیئت ها را برای حضور در لیگها هموارتر کرد.
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