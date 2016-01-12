شهرداری پاسخگوی مشکلات کشتارگاه دام باشد/مشکل قصابان حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا سیدحسینی پیش از ظهر امروز در نشست شورای شهر یزد با هدف بررسی مشکلات و مسائل کشتارگاه صنعتی دام و میدان‌ تره‌بار اظهار داشت: وضعیتی که در زمینه کشتارگاه دام یزد اعلام می‌شود شهرداری و شورای شهر باید پاسخگوی آن باشند.

سیدمحمدرضا سیدحسینی با بیان اینکه یک دهه از فعالیت کشتارگاه دام یزد می‌گذرد ادامه داد: به نظر می‌رسد مشکلات مدیریتی دامنگیر این مجموعه باشد البته بخشی از کار نیز به نظارت ها و اقدامات اولیه مربوط است.

وی با بیان اینکه شورای شهر که در دور قبلی این طرح را تصویب و اجرا کرده چرا جلوی احداث کشتارگاه را نگرفتند و آینده را ندیدند که کار به اینجا رسیده است.

معاون استاندار یزد با تاکید بر اینکه برای حل این مشکل کمک خواهیم کرد گفت: انتظار این بوده تا پیش از اجرای کار در مورد این شرایط آینده نگری شود چرا که ساخت کشتارگاه یک پروژه عظیم بوده نه یک اتاقک سه در چهار.

وی با بیان اینکه انتظار شهرداری و شورا این است که سرمایه گذاری عظیم در این زمینه را متوقف کنیم و جلوی کار را بگیریم گفت: به چه توجیهی باید جلوی سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی مردم گرفته شود و متوقف شود.

دوکشتارگاه سنتی دام تعطیل شد

سیدحسینی با اشاره به اینکه در کارگروه‌های مربوطه دو کشتارگاه سنتی دام در شهرستان های اردکان و میبد را تعطیل کردیم افزود: نمی‌ توانیم همه کشتارگاه ‌های استان را در یک شب تعطیل کنیم ضمن اینکه باید حمایت شهرداری هم باشد و به تنهایی نمی توانیم کاری بکنیم.

معاون استاندار یزد با بیان اینکه به دلیل ضعف شهرداری در ارائه خدمات مطلوب مجبور به بازگشایی کشتارگاه ها شدیم گفت: در تعطیلی کشتارگاه‌ها تنها شش ماه مقاومت کردیم که شهرداری نیز همراهی نکرد.

وی ادامه داد: شهرداری اردکان با سرمایه ‌گذاری میلیاردی، موفق شد کشتارگاه سنتی را به صنعتی تبدیل کند و در حال حاضر در صدد رفع مشکل پساب آن است.

معاون استاندار افزود: شهرداری میبد نیز به سرعت در حال انجام کار است و عزم جدی برای کار و خدمات ‌رسانی وجود دارد.

تمایل قصابان به استفاده از کشتارگاه سنتی است

وی با تاکید بر اینکه قصابان تمایل دارند در کشتارگاه سنتی شهرستان مهریز ذبح کنند گفت: باید بررسی شود که چرا این تمایل در قصابان وجود دارد و چه عاملی باعث می‌شود که آن ها به سمت کشتارگاه سنتی بروند.

سیدحسینی با بیان اینکه عزم جدی برای حل مشکل کشتارگاه دام و قصابان وجود دارد اما همه باید همراهی و همکاری کنند اضافه کرد: به مدیر و مالک کشتارگاه سنتی مهریز پیشنهاد خرید و یا اجاره کشتارگاه یزد داده شد اما از حیطه اختیارات من خارج است شهردار و شورای شهر باید تصمیم بگیرند.

وضعیت مشابه میدان تره‌بار با کشتارگاه دام

وی پیرامون مشکلات مطروحه میدان میوه و تره‌بار یزد هم گفت: وضعیت این میدان هم چیزی شبیه کشتارگاه است و میدان‌داران رغبتی برای حضور در میدان یزد ندارند.

معاون عمرانی استاندار یزد بیان داشت: نمی شود که با مدیریت نامناسب این خواسته را داشته باشیم که میدان‌داران از شرایط فعلی استقبال کنند.

وی افزود: اگر میدان تره‌بار شاهدیه جایی برای استقرار سایر میدان‌ داران داشت قطعا به این مرکز می‌آمدند وکسی در میدان تره‌بار یزد نمی‌ ماند.

سید حسینی با بیان اینکه میدان‌داران میدان تره‌بار یزد انگیزه لازم برای ماندن ندارند بیان داشت: میدان‌ داران برای حضور در میدان‌ تره‌بار یزد انگیزه می‌‌خواهند و تا زمانی که انگیزه لازم نباشد این پروژه موفق نخواهد بود.

وی افزود: جلسات متعددی پیرامون این دو مشکل در شورای شهر برگزار شده اما تا کنون نتیجه مطلوب حاصل نشده لذا لازم است راهکارهای لازم در این زمینه ارائه شود و اگر راهکار قانونی بیاید قطعا انجام خواهیم داد.

معاون استاندار یزد اضافه کرد: پیشنهاداتی که شهردار یزد برای تغییر کاربری میدان و کشتارگاه دادند اگر منع قانونی و زیست محیطی نداشته باشد موافقت خواهیم کرد.