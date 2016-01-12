در خصوص المپیک خیلی عقب نیستیم/ ورزش و جوانان سنخیتی با هم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در صحن شورای شهر تهران پس از شنیدن انتقادات و پیشنهادات اعضای شورا اظهار داشت: برخی پیشنهادها راهگشا بود، برخی هم سوال و ابهام بود که باید تلاش کنیم که به آنها پاسخ دهیم.

وی افزود: حساسیت امسال به عنوان سالی که باید کسب سهمیه کنیم و اعتبارات زیادی که نیاز داریم تا حضوری مقتدرانه و توانمند در عرصه های بین المللی داشته باشیم را می دانیم، اما این اطمینان را می دهم که در زمینه المپیک زیاد عقب نیستیم.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: فعالیت های رشته های المپیکی و اعتبارهایی که گذاشته شده در حال انجام است.

گودرزی با اشاره به برخی انتقادها درباره بی اخلاقی در ورزش اظهار کرد: ما در زمینه ورزش نارسایی هایی داریم و آسیب هایی که دفعتی نیستند که بشود آنها را دفعتی و یکباره رفع کرد. اینها رسوباتی از گذشته است.

وی درباره بحث دوپینگ توضیح داد: متاسفانه ما در ایران درگیر این موضوع هستیم. برای برون‌رفت از این آسیب دو تدبیر اتخاذ کرده ایم. اول افزایش زمان های آموزش در فدراسیون ها و ایجاد فضایی برای معرفی خطرات دوپینگ.

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: برخورد دوم ما انضباطی و کنترلی است، اینها باعث می شود ورزشکاران ما از دو جهت مراقب باشند و با همین دو رویکرد خوشبختانه کاهش چشمگیری را در این زمینه داشته ایم.

ورزش و جوانان سنخیتی با هم ندارند

گودرزی در پاسخ به انتقاد دیگر اعضای شورای شهر مبنی بر ادغام بحث جوانان و ورزش و کم توجهی به حوزه جوانان گفت: این تصمیم مجلس شورای اسلامی بود و قانونی است که ما از آن تبعیت می کنیم، اگرچه خود من سنخیت آنها را زیاد قبول ندارم.

وی ادامه داد: موضوع جوانان فرابخشی و ملی است و در سطح کل حاکمیت. پس نگاه بخشی به آن اشتباه است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: قانون گذار ۱۸ دستگاه را به صورت مستقیم و ۸ دستگاه را به صورت غیرمستقیم متولی حوزه جوانان کرده است.

گودرزی اضافه کرد: اینها ملزم هستند که موضوع جوانان را پیگیری کنند و وظیفه وزارت ورزش و جوانان هماهنگ سازی، ساماندهی و سازماندهی این نهادها است.

وی با اشاره به ورزش همگانی نیز گفت: اولین بار در سال ۹۳ مقرر شد ۱۰ درصد اعتبارات ورزشی به موضوع ورزش همگانی اختصاص پیدا کند. همین امر باعث افزایش ۱۱.۴ درصدی فضای ورزش همگانی در کشور شده است.

دستور لازم برای پاکسازی فضاهای غیر ورزشی از مجموعه انقلاب داده شده است

گودرزی همچنین به استفاده نامطلوب از مجموعه ورزشی انقلاب اشاره کرد و گفت: ما نیز اعتقاد داریم که نباید در این مجموعه سوپرمارکت و فضاهای اداری فعال باشند و به همین صورت دستور لازم جهت پاکسازی فضاهای غیر ورزشی داده شده است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه بیش از ۴ هزار طرح نیمه تمام ورزشی داریم، اظهار داشت: تاکید ما استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در اتمام آنها است.

با حضور غیرورزشی ها در ورزش کشور مخالفم

گودرزی درخصوص حضور غیرورزشی ها در ورزش کشور نیز خاطرنشان کرد: با این امر بسیار مخالفم مگر اینکه واقعا تجربیات بسیاری داشته باشند و بتوانند آورده های مناسبی برای ورزش به ارمغان بیاورند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به ورود اعضای شورای شهر تهران به مدیریت‌های ورزشی تصریح کرد: بنده تا این لحظه از خودم اجتهادی نکرده‌ام و در واقع مابین دو مجموعه مجلس و سازمان بازرسی قرار گرفته ام و این در حالی است که مجلس شورای اسلامی ورود اعضای شورای شهر تهران را به انتخابات فدراسیون‌ها قانونی دانسته اما سازمان بازرسی اعلام کرده است که ورود اعضای شورای شهر با توجه به اینکه شورا شغل محسوب می‌شود نمی‌تواند مسئولیت فدراسیون ورزشی را بپذیرد.