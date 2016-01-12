به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابت ها به شرح زیر است:

داوران درجه یک بین المللی:

محمد ابراهیم امامی (توابع تهران) عزیزاله اطاعتی (تهران) موسی بابایی (مازندران) عین اله محمدی (تهران) بابک امجدی (توابع تهران) محمد رحیم پور (کردستان) مهدی آقاولی (توابع تهران) نیما صادقی (مازندران) مسعود رستمی پور (تهران) بهنام شیرمحمدی (توابع تهران) بهروز رضا پور (گیلان) کامران سلطانی زاده (تهران) سید محمدعابد هاشمی نسب (تهران) ناصر فروتن (توابع تهران) سید محمد افتخاریان (البرز)

داوران درجه دو بین المللی:

مهدی شیخ فخرالدینی (کرمان) ایرج منصوری (تهران) محمدرضا عطایی (آذربایجان شرقی) احمد دامغانی نژاد (توابع تهران) رمضانعلی رمضان نژاد (مازندران) رضا خداپرست (تهران) ولی اله شربتی (گلستان) اصغر محمدی (تهران) حمید امامی (خراسان رضوی) علی زارع شریف (اصفهان) رضا مستجیری (البرز) علی سلیمانی (کهکیلویه و بویراحمد) غلامحسین مرتضوی (فارس) سهراب دهقان (تهران) علی اکبر صوفی (تهران)

داوران درجه سه بین المللی:

داود فرجی (مرکزی) علیرضا نصیری (زنجان) ذبیح اله کوهستانی (البرز) محمد برغانی (قزوین) سید امیر گرمرودی (اردبیل) اصغر پورزلفی (آذربایجان غربی) عادل طاهرخانی (قزوین) محمد باقری (خراسان رضوی) حسین عسگری (توابع تهران) کامران چراغی (البرز) البرز داودی (کردستان) سیامک گودرزی (فارس) عمران جباری (مرکزی) محسن جلیلیان (خوزستان) محمدحسن یاراحمدی (چهارمحال و بختیاری)

کلینیک داوری این مسابقات ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه در سالن کنفرانس خانه کشتی برگزار می شود.