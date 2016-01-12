به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر سه‌شنبه در دیدار با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت ویژه از هنرمندان استان اشاره کرد و اظهار داشت: از آثار فاخر تولید شده توسط هنرمندان استان حمایت می‌کنیم تا هرچه بیشتر موجب رونق فرهگ هنر شود.

وی از تهیه برنامه حمایت از تولید و اجرای برنامه های نمایشی و موسیقی در روستاها خبر داد و افزود: مکانیزم اجرای آزاد در روستاها و شهرهای استان بوشهر تهیه و تا آخر امسال برای تولید و اجرای این آثار هنری تامین اعتبار می ‌شود.

سالاری بر وحدت میان هنرمندان تاکید کرد و گفت: تولید و حمایت از آثار هنری هنرمندان استان باید فارغ از مسائل سیاسی موردتوجه قرار بگیرد. در کنار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام قوا از اجرای آثار هنری توسط هنرمندان دفاع می‌کنیم.

توسعه زیرساخت‌های هنری استان

وی از استفاده ظرفیت‌های تئاتر استان بوشهر در سطوح ملی و بین‌المللی تاکید کرد و گفت: طرح تبدیل سن روباز مجتمع فرهنگی هنری بوشهر به سالن سرپوشیده و قابل استفاده در تمام فصول سال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سالاری با اشاره به دشواری مدیریت فعالیت های هنری متناسب با تقاضای جامعه اظهار داشت: هرج و مرج و نابسامانی ناشی از برهم زدن برنامه‌های فرهنگی و هنری که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجرا می‌شود شایسته نظام نیست.

وی با اشاره به انتظار حداقلی هنرمندان از مسئولین در زمینه حمایت از امنیت اجرای برنامه های فرهنگی و هنریشان افزود: از هر برنامه فرهنگی و هنری که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق با قانون مجوز برایش صادر شده پشتیبانی می‌کنیم.

رونق فعالیت های هنری در استان

استاندار بوشهر با اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بوشهر بیان کرد: تئاتر در بوشهر از پشتوانه‌ای قوی و سابقه درخشان برخوردار است که وجود ظرفیت موجود در استان موجب رونق فعالیت های هنری و حمایت مردمی از این هنر خواهد بود.

وی با اشاره به ایجاد فضای مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در بوستان‌های امید در قالب طرح های ۱۵ گانه امید روستایی و شهری در استان بوشهر گفت: در جهت توسعه فعالیت های اجتماعی طرح ۱۵ گانه امید مکانیزم خرید آثار فرهنگی هنری تولید شده توسط هنرمندان استان تا پایان امسال تهیه و به فرمانداران شهرداران و دهیاران استان ابلاغ می‌شود.

اجرای طرح حمایت از هنرمندان استان

سالاری با اشاره به اختصاص ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل اعتبارات آلایندگی گفت: با تخصیص ۱۲ درصد از اعتبارات شهرداری و دهیاری‌ها به مسائل فرهنگی هنری، آموزشی و ورزشی اعتبار مورد نیاز برای اجرای مکانیزم خرید آثار هنری از هنرمندان استان تامین و در اختیار دهیاران و شهرداران وفرماندارن استان قرار می‌گیرد.

وی افزود: با اجرای طرح حمایت از هنرمندان استان سبب خواهد شد که هم گروه‌های هنری استان فعال شده و هم مردم با آثار هنری فاخر هنرمندان آشنا شوند.

استاندار بوشهر از اجرای طرح مشترک سینمای سیار توسط استانداری و وزارت ارشاد در استان بوشهر خبر داد وبیان کرد: هنرمندان تئاتر و موسیقی باید فعال تر از قبل به تولید آثار هنری بپردازند و هنر خود را به مردم در تمام نقاط استان عرضه کنند.