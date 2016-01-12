دانشگاه تبریز تغییرات دریاچه ارومیه را پایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدرضا پورمحمدی ظهر سه شنبه با اشاره به اهمیت پایش در امور احیاء دریاچه گفت: با استفاده از این ماهواره، سیستم های جوی، عناصر اقلیمی، پوشش گیاهی، توسعه محدوده های نمکی، کاهش سطح آب دریاچه، رطوبت منطقه و ... در هر نیم ساعت می تواند، مانیتورینگ و رصد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون تصاویر ماهواره ای NOAA AVHRR سنجنده های ۱۵ و ۱۸، به وسیله این سیستم دریافت می شود، اضافه کرد: بعد از رفع تحریم ها می توان به تصاویر تمام ماهوره های جهانی دسترسی پیدا کرد که این سیستم در میان دانشگاه های کشور فقط در دانشگاه تبریز وجود دارد.

رییس دانشگاه تبریز بررسی وضعیت کلی سیستم ماهواره ای، برآورد نواقص سخت افزاری و نرم افزاری، کابل کشی مجدد و تعویض کلیه اتصالات کابل های انتقال دهنده، تعمیر رک کنترل کننده برق تعویض قطعات مرتبط، نصب و راه اندازی نرم افزارهای دریافت و کنترل کننده سیستم Grabber، انجام تست های راه اندازی سیستم گیرنده، اتصال به مرکز شرکت DartCom کشور انگلستان و دریافت کدهای رهگیری اولیه، نصب نرم افزارهای سیستم عامل بر روی PC۱ و PC۲و ... را از جمله مراحل انجام یافته این پروژه عنوان کرد.

پورمحمدی خاطر نشان شد: تامین قطعات سخت افزاری مورد نیاز در روند بهینه سازی سیستم، دریافت مجوزهای جدید از کمپانی مربوطه در روند دریافت تصاویر ماهواره ای، به هنگام سازی نرم افزارهای iDAP و MacroPro، ایجاد شبکه گردش اطلاعات در محدوده دانشگاه تبریز، ایجاد سیستم ارتباطی به منظور انتقال تصاویر ماهواره ای به سازمان محیط زیست، آموزش نیروهای معرفی شده از طرف سازمان ذیربط و ایجاد و تجهیز کارگاه پردازش تصاویر ماهواره ای در مرکز آینده پژوهی از مراحل بعدی برای کارائی بیشتر این پروژه است.

احمد فاخری فرد استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نیز در این ارتباط گفت: هر ماهه به طور متوسط هشت جلسه و ۱۰ بازدید از طرح های در حال اجرای احیای دریاچه ارومیه از سوی دفتر برنامه ریزی و پایش دانشگاه تبریز صورت می گیرد.

گفتنی است علی اکبر رسولی استاد دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی و مسئول مرکز GIS دانشگاه تبریز، راه اندازی دستگاه گیرنده ماهواره ای دانشگاه جهت بهره برداری از اطلاعات ماخوذه در پایش و مطالعات ریزگردهای دریاچه ارومیه را بر عهده دارد.