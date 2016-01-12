به گزارش خبرگزاری مهر، میکروتئاتر «قطار ساعت ۷:۴۵» به طراحی، نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین است روز شنبه ۲۶ دیماه در تماشاخانه موج نو روی صحنه میرود. هنرمندانی که به عنوان گوینده در این میکروتئاتر حضور دارند عبارتند از: فریبا جدیکار، آزاده مویدی فرد، شیما بخشنده، الکا هدایت، مرجان پورغلامحسین، برتیبا عاقبتی، پیمان فاطمی.
در میکروتئاتر «قطار ساعت ۷:۴۵» گلنوش طاهری و بیتا بهارلو به عنوان بازیساز با مرجان پورغلامحسین همکاری میکنند. این نمایش حکایت زنانی است که دل میبازند، هر کدام به شکلی.
میکروتئاتر «قطار ساعت ۷:۴۵» در تاریخ یاد شده در دو سانس ۱۸ و ۲۰ درسالن «موج نو» روی صحنه میرود. تماشاخانه «موج نو» در خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقی (شمالی) پلاک ۵۷ قرار دارد.
پروژه میکرولیو یکی از پروژههای پژوهشی گروه تئاتر «لیو» به سرپرستی محمدحسن معجونی است که امسال پس از یک دوره توقف ۴ ساله بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده است.
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