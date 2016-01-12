مقابله جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان کرمانشاه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در اطراف شهر کرمانشاه ۸۹ تالار احداث شده که تنها ۴ مورد مجوز موقت دارند و مابقی مجوز رسمی و قانونی ندارند.

وی گفت: طبق ماده ۸ امور اراضی کسانی که اقدام به نصب انشعابات آب، برق و گاز در این اماکن در این کرده اند مرتکب تخلف شده و طبق قانون، انشعابات آنها باید قطع شود حتی اگر فرد متخلف مدیر ارشد یک ارگان یا نهاد باشد.

ناصری افزود: بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی و مفاد ماده های ۱۰، ۳۱ و ۳۵ کسی نمی تواند برای نفع شخصی به دیگری ضرری وارد کند و همچنین بر اساس ماده ۶۹۰ قانون اساسی در راستای مقابله با این تخلفات اگر دیوارکشی حصار و ساخت و ساز غیرقانونی انجام شود باید سریعا دستور تخریب این امکان صادر و اجرایی شود.

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه دادن مجوز به ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح باغات کرمانشاه تخلف است، ‌اظهار داشت: در حال حاضر ۴۳ مورد وجود دارد که شهرداری به آنها مجوز نداده است و مسئولین مربوطه باید نسبت به انجام مراحل تخریب این ساخت و سازها اقدام کنند.

ناصری گفت: در رابطه با ساخت و سازهای غیرقانونی در کرمانشاه از سوی دستگاه اجرائیات شهرداری برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و به اشخاص سودجو مجوز ساخت داده نخواهد شد.

وی افزود: اماکنی چون تالار در سطح شهر برای مردم نیاز است و آنهایی که در حریم قانونی باشند مجوز خواهند گرفت و در خصوص اراضی باغات نیز با تغییر کاربری می توانند مجوز ساخت اخذ کنند.

رئیس اداره اجرائیات شهرداری کرمانشاه گفت: در رابطه با تعیین تکلیف تالارها و زمین های قولنامه ای در چارچوب قانون توافق هایی صورت گرفته که اگر مراحل قانونی و اجرایی توسط شهرداری انجام شود مشکل حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: گاها دیده شده که مهندس ناظری که انجام تکلیف بر او‌ واجب است در رسیدگی به ساخت و سازهای اضافه بر بنا چشم پوشی کرده در حالی که باید در جلوگیری از تخلفات اهتمام لازم را داشته باشد.