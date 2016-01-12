به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر دوشنبه در اختتامیه سی و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم و تجلیل از منتخبین استان همدان با تأکید بر اینکه واقعیت این است که تا ایمان نیاوریم درک نمی‌کنیم که چقدر به قرآن نیاز داریم، گفت: نیاز به قرآن آن‌طور که باید احساس نشده کما اینکه در نبود جلسات تفسیر قرآن کمتر احساس خلأ وجود دارد.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین بابیان اینکه حفظ قرآن از برکات خون شهداست، گفت: باید در زندگی فردی و اجتماعی مسیر قرآن کریم را طی کنیم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بابیان اینکه قرآن مفسرین را به ما معرفی می‌کند و اهل‌بیت(ع) ناطق قرآن هستند، گفت: خوشبختانه در کشوری با حکومت قرآنی و اسلامی زندگی می‌کنیم که استعدادهای بسیار خوبی در این زمینه بارورشده است.

وی با تأکید بر اینکه باید میهمان قرآن کریم باشیم و رفتارمان نیز قرآنی شود تا جامعه‌ای قرآنی داشته باشیم، گفت: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب حداقل باید ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در کشور وجود داشته باشد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بابیان با تأکید بر اینکه استراتژی نظام اسلامی پرورش حافظان قرآن است، گفت: جوانان برای دوری از فساد و در امان بودن باید به قرآن پناه ببرند.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه پیشرفت‌های ما در سایه قرآن کریم انجام می‌گیرد و باید همه‌چیز خود را فدای قرآن کنیم، گفت: هرکس باید به‌اندازه خود یک‌قدم درراه قرآن بردارد.

وی با تأکید بر اینکه بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری باید افراد در هر سنی به حفظ قرآن بپردازند و آن‌هایی که فرصت حفظ قرآن را ندارند آیات شاخص آن را حفظ کنند، گفت: باید با قرآن مأنوس شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بابیان بابیان اینکه جان ما باید قرآنی شود و اگر دین خود را درزمینهٔ قرآن ادا نکنیم پیامبر از ما شکایت می‌کند و خودمان هم حسرت خواهیم خورد، گفت: باید ساعاتی از روز را به حفظ قرآن بپردازیم.

حجت‌الاسلام حسینی بابیان اینکه برخی از ما معمولاً روزی چند سریال تکراری می‌بینیم اما یک آیه قرآن هم نمی‌خوانیم، به برگزاری مسابقات قرآن اشاره کرد و گفت: نباید تنها به مسابقات استانی و کشوری توجه کنیم بلکه مرحله شهرستانی نیز حائز اهمیت بوده و باید سرمایه‌گذاری در این مرحله نیز صورت گیرد.