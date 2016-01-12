ابراهیم توسلی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: ميزان مصرف انواع بنزين استان البرز در سه ماهه سوم سال جاری ۲۲۳ ميليون ليتر بوده است كه در روزهای تعطيل به ۴ ميليون ليتر افزايش می يابد.

وی افزود: بيشترين كاهش مصرف سوخت در سه ماهه سوم سال ۹۴ ناشی از كاهش مصرف نفت گاز و نفت كوره بخش های مختلف به ويژه مصرف نيروگاه منتظر قائم كرج بوده است.

توسلی تصریح کرد: این کاهش به علت جايگزينی گاز طبيعی به جای سوخت مايع و در راستای كاهش آلودگی هوا كلانشهر کرج بوده است.

مدير شركت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان البرز با بيان اينكه پاييز امسال مصرف نيروگاه منتظر قائم از نفت گاز ۴۸ ميليون ليتر بوده است گفت: این میزان نسبت به پاييز سال قبل کاهشی ۶۱ درصدی را نشان می دهد و در خصوص نفت كوره مصرف نيروگاه نيز به صفر رسیده است.

وی ادامه داد: به منظور كاهش آلودگی هوا روزانه بيش از يك ميليون ليتر بنزين يورو ۴ از طريق پمپ بنزين های كرج و روزانه ۱۴۰ هزار ليتر بنزين سوپر از طريق تعداد مشخصی از پمپ بنزين های شهرستانهای كرج، فرديس و ساوجبلاغ توزيع می شود.

توسلی در پایان به میزان مصرف نفت سفید در البرز هم اشاره کرد و گفت: خانوارهای نفت سوز استان البرز در پاييز امسال ۱۳ ميليون ليتر مصرف داشته اند كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل و به دليل اجرای پروژه سامانه مدیریت الكترونيكی ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شركت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه البرز با در اختيار داشتن ۶۳ باب جايگاه عرضه سوخت مايع، ۴۷ باب جايگاه سی ان جی و ۷۶ باب فروشندگی نفت سفيد، سوخت مورد نياز بخش های مختلف استان البرز را تامین می کند.