به گزارش خبرنگار مهر، ۱۴ مرداد ماه امسال جوانی با مراجعه به کلانتری ۱۲۳ نیاوران به مأموران اعلام کرد که صندوق دار یک مغازه پیتزافروشی در خیابان قنات شمالی اقدام به سرقت عابربانک وی کرده و با در اختیار داشتن رمز کارت اقدام به برداشت ۱۴ میلیون تومان از حسابم کرده است.

پرونده در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات مالباخته

مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای خرید پیتزا به یک مغازه فست فود در محله نیاوران مراجعه و کارت عابربانک خود را به همراه رمز مربوطه جهت پرداخت وجه در اختیار صندوقدار مغازه که خانمی جوان حدوداً ۳۰ ساله بود، قرار دادم؛ خانم صندوقدار به این بهانه که دستگاه Pozz فروشگاه قطع شده و باید به مغازه مجاور مراجعه کند شخصاً کارت عابربانک مرا گرفت و پس از خروج از محل متواری شد.

اظهارات صاحب مغازه

صاحب مغازه فست فود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: قصد استخدام یک صندوقدار خانم را داشتم؛ به همین علت از طریق آگهی روزنامه ی... اقدام به انتشار آگهی استخدام صندوقدار زن کردم رو ۱۴ مرداد ماه خانم جوانی که خودش را خانم شریفی معرفی کرده بود برای استخدام به من مراجعه کرد؛ با توجه به تسلط کاملی که ایشان به امورصندوقداری و حسابداری داشت مقرر شد تا یک روز به صورت آزمایشی به عنوان صندوقدار فعالیت کند و از روز بعد با ارائه مدارک هویتی و سپردن ضمانت مشغول به کار شود اما پس از گذشت قریب یک ساعت از شروع کار، کارت عابربانک یکی از مشتریان (مالباخته) را برداشته و متواری شد.

وقوع سرقت‌های مشابه

کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با بررسی پرونده‌های مشابه اطلاع پیدا کردند که سرقت‌های مشابه دیگری در دیگر مناطق شهر تهران به ویژه در غرب (حوزه پایگاه دوم پلیس آگاهی) و شرق (حوزه پایگاه چهارم پلیس آگاهی) به وقوع پیوسته که خانم جوانی به همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری و سرقت کارت‌های عابر بانک تعدادی از مشتریان مغازه‌های فروش پیتزا و فست فود نموده است؛ با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین‌های مداربسته متعلق به این مغازه‌ها، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که تمامی سرقت‌ها توسط یک خانم جوان حدودا ۳۰ ساله انجام شده است.

دستگیری متهم

با شناسایی تعدادی از مغازه‌های فست فود که مدیران آن‌ها قصد استخدام صندوقدار خانم داشتند، تصاویر به دست آمده از متهمه در اختیار آن‌ها گذاشته شد تا در صورت شناسایی این خانم جوان بلافاصله موضوع به کارآگاهان اطلاع داده شود؛ سرانجام زمانی‌که متهم با مراجعه به یکی از مغازه‌های فست فود قصد استخدام به عنوان صندوقدار را داشت توسط مدیر این مغازه شناسایی و با حضور کارآگاهان پایگاه یکم آگاهی در محل، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل شد.

متهم به نام واقعی «نرگس » (متولد ۱۳۶۴) که در زمان مراجعه به مغازه‌های فست فود خود را به نام‌های مجعول مختلف معرفی و در‌‌ همان روز استخدام پیش از ارائه هرگونه مدارک هویتی اقدام به انجام کلاهبرداری و سرقت کارت‌های عابربانک اقدام کرده بود، پس از مواجه شدن با تعدادی از مدیران مغازه‌های فست فود و همچنین تصاویر بدست آمده از وی از طریق دوربین‌های مداربسته، به ناچار لب به اعتراف گشود و به ده‌ها فقره کلاهبرداری به شیوه و شگرد فوق در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: از کلیه شکات و مالباختگانی که در طول یک سال گذشته و بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان شهید صدر (مسیر شرق به غرب) – ابتدای خیابان قلندری شمالی مراجعه کنند .