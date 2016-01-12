  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

رئیس کل دادگستری خبر داد؛

یک مدیر متخلف به اتهام دریافت رشوه در خراسان شمالی بازداشت شد

یک مدیر متخلف به اتهام دریافت رشوه در خراسان شمالی بازداشت شد

بجنورد-رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از بازداشت یکی از مدیران دستگاه های دولتی و اجرایی به اتهام اخذ رشوه و فساد اداری خبر داد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از مدیران سازمان آب منطقه‌ای استان خراسان شمالی به اتهام اخذ رشوه خبرداد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضايی در برخورد با متخلفان بدون هیچ اغماض و مسامحه ای عمل می کند در تشریح این پرونده بیان کرد: این مدیر متخلف متهم به دریافت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال رشوه است.

وی با بیان اینکه این فرد دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است بیان کرد: فرد بازداشت شده علاوه بر فساد اداری دارای جرائم دیگری است که در حال بررسی است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: از همین رو پرونده اخذ رشوه این فرد در دادسرا و سایر موارد شامل تخلفات اخلاقی در دادگاه کیفری یک استان در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: بازخورد مثبت عملکرد دستگاه قضایی در بین مردم بیانگر قاطعیت این مجموعه در برخورد با مدیران متخلف در حوزه های مختلف است.

کد مطلب 3023408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پارسا آریافر ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باتشکر از برخورد قاطع دستگاه قضایی. امید که درس عبرتی باشد برای دیگر مدیرانی که سودای چنین اقدامات مجرمانه ای رو در سر می پرورانند .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها