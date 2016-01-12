یک مدیر متخلف به اتهام دریافت رشوه در خراسان شمالی بازداشت شد

حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از مدیران سازمان آب منطقهای استان خراسان شمالی به اتهام اخذ رشوه خبرداد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضايی در برخورد با متخلفان بدون هیچ اغماض و مسامحه ای عمل می کند در تشریح این پرونده بیان کرد: این مدیر متخلف متهم به دریافت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال رشوه است.
وی با بیان اینکه این فرد دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است بیان کرد: فرد بازداشت شده علاوه بر فساد اداری دارای جرائم دیگری است که در حال بررسی است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: از همین رو پرونده اخذ رشوه این فرد در دادسرا و سایر موارد شامل تخلفات اخلاقی در دادگاه کیفری یک استان در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: بازخورد مثبت عملکرد دستگاه قضایی در بین مردم بیانگر قاطعیت این مجموعه در برخورد با مدیران متخلف در حوزه های مختلف است.
