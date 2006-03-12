برگزاري همايش بزرگداشت هنريك ايبسن در ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي، در فهرست برنامه هاي اعلام شده از دبيرخانه همايش مي توان به اجراي نمايش "دشمن مردم" به كارگرداني اكبر زنجان پور، نمايشنامه خواني 7 اثر از ايبسن، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، سخنراني استادان، پژوهشگران و صاحب نظران دربار آثار ايبسن، سخنراني دو استاد خارجي درباره همين موضوع، اجراي تجربي نمايشهاي ايبسن توسط دانشجويان در بخش كارگاهي، پخش راديويي نمايش هاي ايبسن، تهيه و توليد برنامه هاي ويژه شناخت ومعرفي ايبسن در برنامه هاي راديويي، نمايشگاه عكس ايبسن در آيينه مطبوعات ايران، برگزاري مراسم ويژه بزرگداشت شخصيت هاي هنري ايبسن در دانشكده هاي هنري تهران، دانشگاه آزاد شيراز، اراك، بوشهر، برازجان، موسسه آموزش عالي نبي اكرم (ص) تبريز و دانشگاه هاي آزاد تنكابن و اليگودرز اشاره كرد.

از ديگر برنامه هاي اين همايش، تقدير از مترجمان و ناشران آثار ايبسن در ايران، ميزگرد كارگردانان آثارايبسن، دعوت ازيك گروه نمايشي آثار ايبسن از كشور نروژ براي اجرا در ايران، برگردان نمايشنامه به فيلمخانه (با سخنراني داريوش مهرجويي) و ميز گرد تحليل و بررسي نمايشنامه هاي ايبسن .

گفتني است عنوان دقيق برنامه ها، محل اجراها و جزئيات بيشتر برنامه هاي مذكور توسط دبيرخانه همايش متعاقبا اعلام خواهد شد.