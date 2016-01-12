به گزارش خبرنگار مهر، میلانا دختر 21 ساله اهل صربستان، جهانگردی که با دو یورو سفر خود را بصورت هیچ هایک(جهانگردی با هدف گشتن جهان با کمترین خرج ممکن) از صربستان آغاز کرد و با عبور از کشور های مهمی همچون آلمان، فرانسه ، انگلیس، ترکیه ، با پیام دوستی و مهربانی بعد از گذر از 21 کشور جهان وارد ایران و شیراز شد. او در گفتگو با در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تمام هزینه سفر خود را از طریق نوعی نمایش خیابانی فراهم می کنم که یک نوع گریم خاص دارد و فقط با ایستادن صامت کنار خیابان همراه است . هدفم از اجرای این هنر خیابانی کسب خرج سفر و خوراک و تامین هزینه های ویزای خود برای سفر به مقاصد بعدم است.

به گفته وی مقصدش بعد از شیراز شهر یزد است و بعد از آن راهی ازبکستان و بعد هند و سپس چین می شود. او ادامه می دهد: پاکستان به من ویزا نداد و متاسفم که به خاطر جنگ و شرایط کشورهای عراق و سوریه نتوانستم این کشورها را ببینم. در بین تمام کشورهای منطقه خلیج فارس ایران اصلا یک فضای دیگری دارد و بسیار امن است و در آن احساس راحتی می کنم.

این جهانگرد درباره چیزی که بیش از هر چیز در ایران توجهش را جلب کرد می گوید: در ایران چیزی که خیلی برایم جالب بود مهر مادر به فرزند بود. این را همه جا می دیدم. به نظرم حمایت مادران در ایران از فرزندانشان خیلی زیاد است .

او در انتها هدف اصلی اش از این سفر را شناخت دنیا عنوان می کند و می گوید: می خواهم یک موزه تشکیل بدهم از یادگاری هایی که در سفر جمع کرده ام.