به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نیوکمپ» نوشته و کارگردانی امیرحسین بصیر از چهارشنبه ۲۳ دی ماه تا ۹ بهمن هر شب ساعت ۱۸ و چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۸ و ۲۰ در سالن خانه موزه انتظامی به صحنه می رود.

امیرحسین بصیر، حسام بور بور، رضا حسینی، احمد داوودی، مهسا محمد کاظم، مهران مرادی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

نمایش «نیوکمپ» در واقع در مذمت گرایش به مواد مخدر است. از جمله مضرات فاحش استفاده از مواد مخدر، رسیدن به دنیای توهم است که هرگونه بزهکاری را به دنبال می آورد. گروهی جوان که به طور سالم در کنار یکدیگر زندگی می کنند دارای دوستی هستند که گرفتار این اعتیاد شده است و صمیمانه می کوشند تا او را از گرداب هلاکت برهانند. اشکان، شخصی که گرفتار اعتیاد شده در دوران تحصیل علاقمند به دختری بوده که اینک همسر دوست او، رضا است. اشکان علیرغم این آگاهی همچنان در توهم خود متصور است که آن دختر به او علاقمند است و نباید همسر رضا باشد. این اندیشه غلط، او را به سمت تعمق در دنیای توهمش فرو برده و تا پرتگاه مرگ به دنبال می کشد.

اجرای پوفورمنس «زنی درانتهای غزل» در نیاوران

اجرای پوفورمنس «زنی درانتهای غزل» از ۲۴ دی در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران آغاز می شود.

این اثر در سه فصل متفاوت به نمایش گذاشته خواهد شد که فصل اول آن نوستالوژی کودکی، فصل دوم زن معاصر و فصل سوم خالق مهربان نام دارد.

لیلا آقاسی که طراحی این اثر را به عهده دارد در خصوص پوفورمنس «زنی درانتهای غزل» اظهار کرد: در این مقطع زمانی هنر معاصر بیش از هر زمان، درصدد تأثیر گذاشتن برمخاطب است و ایجاد ارتباط بین مخاطب و اثر هنری اهمیت زیادی دارد به همین سبب هنرمند رسانه های مختلف و سبک های گوناگون هنری را درجهت گفت وگو با مخاطب به کار می گیرد.

وی افزود: در چیدمان این پرفورمنس به ارائه متفاوت عکاسی در یک چیدمان مفهومی با موضوع زن توجه شده است. این چیدمان در بستر یک دامن چهل تکه که استعاره ای از هنر زنان سرزمینمان است موضوع را به صورت نمادین ارائه می دهد.

لیلا آقاسی با بیان اینکه مخاطب با مواجه با اثر و تحولات پیش رو با برداشت شخصی به تعامل با آن می پردازد، گفت: این پروژه با بهره گیری از ادبیات، جامعه معاصر و با رویکرد مخاطب محور، تجربه ای مملو از دیروز، امروز و فرداهای زن معاصر را همچون میراثی که از گذشته به آینده می پیوندد به اشتراک گذاشته و در یک اجرای بی وقفه چهار ساعته حضور مخاطب رابرای درنگی هرچند کوتاه مغتنم می شمارد.

پرفورمنس «زنی در انتهای غزل» با طراحی و اجرای لیلا آقاسی، سهیلا طیبی و سحر افشار از ۲۴ تا ۲۶ دی ماه، ساعت ۱۷ الی ۲۰ درگالری یک فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد شد و حضور در این برنامه برای عموم آزاد است.