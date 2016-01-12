همایش «بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو» در رشت برگزار می شود

دبیر همایش «بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو» درباره لزوم برگزاری آن به خبرنگار مهر گفت: بررسی مسائل مختلف از زوایای متفاوت یک ضرورت است.

سروش اکبر زاده با اشاره به لزوم بررسی نهضت جنگل تصریح کرد: نهضت جنگل جنبه های سیاسی، اجتماعی، دینی و تاریخی دارد که هر کدام قابلیت بررسی جداگانه داشته و لازم است تا برای رسیدن به تفاسیر جدیدی از این واقعه مهم تاریخی که در بستر گیلان رخ داده، به هرکدام از این زوایا به طور ویژه نگاه شود.

وی با تاکید بر لزوم بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت جنگل خاطر نشان کرد: تفاوت بر سر جنبش بودن یا نهضت بودن این واقعه و بررسی اینکه چرا چنین واقعه ای در بستر گیلان به وقوع پیوسته و این خیزش اجتماعی در منطقه دیگری رخ نداده است، جنبه هایی است که می توان به آن پرداخت.

اکبر زاده با اشاره به همایش هایی که تاکنون در باره این برهه تاریخی برگزار شده گفت: متاسفانه بسیاری از همایش هایی که درباره موضوعات مختلف برگزار می شود، به جای بررسی زوایای پنهان واقعه و درک استنباطات جدید از آن صرفا به یک سخنرانی و در نهایت تکریم آن موضوع محدود می شود در حالیکه هر واقعه قابلیت بررسی از مناظر مختلف را دارد.

وی افزود: بررسی ریشه های شکل دهنده نهضت جنگل باعث می شود تا نگاه ما درباره این واقعه مهم تاریخی از سطح به عمق رفته و بتوانیم از این طریق با دیدی چند وجهی به تفاسیر جدیدی از نهضت جنگل برسیم.

اکبرزاده هدف از برگزاری این همایش را ایجاد بستری مناسب برای تحصیل تفاسیر نوین از این واقعه برجسته تاریخ گیلان، عنوان کرد.

در همایش «بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو» که ۲۴ دی ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشت برگزار می شود، هشت مقاله با عنوان های «تضارب آرا درباره شخصیت میرزا کوچک خان و نهضت جنگل»، «جنبش جنگل، اتحاد اسلام و عثمانی در جنگ جهانی اول»، «تاثیرپذیری نهضت جنگل از هویت ملی و مذهبی»، «تحقیقی درباره شخصیت فردریش گائوک آلمانی»، «نهضت جنگل و ملک الشعرای بهار»، «نظریه پسا استعمارگرایی با توجه به خوانش ادبیات نهضت جنگل» و «ضرورت بازشناسی نهضت جنگل در سنوات متعدد» ارائه می شود.