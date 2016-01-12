لوگو فیلم سینمایی «باركد» رونمايى شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لوگو فيلم سينمايى «باركد» به كارگردانى مصطفى كيايى با طرحى از كارنگ طيارى رونمايى شد. این فیلم سینمایی در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

بازیگران «بارکد» عبارتند از: بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، بابک بهشاد، علی کوچکی، رضا شریف نژاد، آرش تاج، ميثاق جمشيدى، سحر آربین، مرجان علیزاده، شهرام جمشیدی، سمانه عارف پور، ايليا كيوان و پژمان بازغی و رضا كيانيان.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پشت هر آدمی داستانی هست و پشت هر داستانی یه آدم، بهتره قبل از هر قضاوتی یکم صبر داشته باشیم.

ساير عوامل فيلم عبارتند از فيلمنامه نويسان: مصطفى كيايى، مهيار شاهرخى، مجری طرح: عباس حقیقی، مدیر تولید: سجاد رحیمی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: هومن خواجه نوری، مدير فيلمبردارى: مهدى جعفرى، صدابردار: مهدى صالح كرمانى، صداگذار: عليرضا علويان، چهره پرداز: محسندارسنج، طراح صحنه و لباس: حجت اشترى، نورپرداز: مرتضی نجفی، برنامه ریز: محمد ثقفی، منشی صحنه: سعیده دلیریان، جلوه هاى ويژه ميدانى: آرش آقابيک، جلوه هاى ويژه بصرى: اميررضا معتمدى، تدوين: نيما جعفرى جوزانى، موسيقى: آرمان موسى پور، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی، عكاس: نادر فوقانى، مدير تبليغات: ميثم ميرزايى، فيلم پشت صحنه: ميلاد كيايى، مشاور رسانه ای: آریان امیرخان.