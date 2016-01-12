۲۴ هزار جلد دفترچه بیمه در صومعه سرا صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر محمدخواه در نشست با خبرنگاران که ظهر سه شنبه برگزار شد با اشاره به پوشش بیمه همگانی در سال ۹۳ اظهار کرد: موفقیت نظام سلامت در گروی اقتدار، کارآمدی و تصمیم گیری های درست سازمان های بیمه کننده است.

وی افزود: توسعه نظام بیمه سلامت یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری و جزء سند پنجم توسعه و از اهداف اصلی نظام سلامت کشور است.

رئیس بیمه سلامت صومعه سرا، این شهرستان را جزء معدود شهرستان های دانست که بیشترین قرارداد با دفاتر پیشخوان دولت برای صدور دفترچه های بیمه داشته است و تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۲۴هزار و ۲۵۰ جلد دفترچه بیمه برای بیمه شدگان صومعه سرا صادر شد.

به گفته محمدخواه در این راستا بیمه سلامت شهرستان صومعه سرا ماهانه به ازای صدور دفترچه های فوق حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دفاتر پیشخوان دولت پرداخت می کند.

وی تعداد بیمه شدگان صومعه سرایی در صندوق کارکنان دولت، صندوق ایرانیان، بیمه سلامت و بیمه روستایی را در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: بیشترین بیمه شدگان شهرستان در حوزه بیمه روستایی با ۸۰ هزار و ۱۴۹ نفر هستند.

این مسئول تعداد ۱۴۰ نفر از بیماران خاص شهرستان را تحت پوشش بیمه سلامت برشمرد و اظهار کرد: اجرای طرح بیمه همگانی برای افراد فاقد بیمه، وصل درآمد حق سرانه از صندوق کارکنان دولت، ارزیابی موسسات طرف قرار داد، رسیدگی به اسناد پزشکی، پایش طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و ارزیابی مراکز بهداشت از جمله مهمترین فعالیت هایی بوده که طی سال گذشته در اداره بیمه سلامت صومعه سرا انجام شده است.