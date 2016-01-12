تقدیم یک اجرا به استاد فقید نمایش عروسکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ همزمان با هجدهمین سالگرد درگذشت کامبیز صمیمی مفخم، مربی، طراح صحنه، لباس و عروسک، عروسک‌ساز، کارگردان و استاد نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، نمایش عروسکی «نوازنده‌ای که ماه را می‌نواخت» با یاد این هنرمند به صحنه رفت.

در پایان اجرای این نمایش که به نویسندگی مجید بوربور و کارگردانی حسین چراغی اجرا شد صدای زنده یاد صمیمی مفخم پخش و ضمن مرور کوتاهی بر فعالیت این هنرمند در عرصه نمایش عروسکی به او ادای احترام شد.

مجید بوربور پس از پخش صدای صمیمی مفخم از موبایل خود گفت: همه دردسرهای ما آدم بزرگ‌ها و بچه‌ها درست از جایی آغاز می‌شود که ما بچه‌ها را نادیده می‌گیریم. امشب سالگرد درگذشت کسی است که بچه‌ها را دید و امروز ما، همان بچه‌هایی هستیم که در کودکی در برابر نگاه او، به تماشای آثارش می‌نشستیم. او مستقیم و غیر‌مستقیم در سرنوشت بسیاری همچون ما نقش داشته است. او همچنان ما را می‌بیند و حال ما باید مراقب کاری که برای بچه‌ها خلق می‌کنیم، باشیم.

در پایان، اعضای گروه نمایش ضمن ادای احترام به تمامی بزرگان نمایش کودک و عروسکی، برای هنگامه مفید، استاد نمایش عروسکی و همسر زنده‌یاد صمیمی مفخم، تندرستی و طول عمر آرزو کردند.

نمایش عروسکی «نوازنده ای که ماه را می نواخت» تا ۱۶ بهمن ماه در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، پارک لاله روی صحنه می‌رود.