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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

تقدیم یک اجرا به استاد فقید نمایش عروسکی ایران

تقدیم یک اجرا به استاد فقید نمایش عروسکی ایران

اجرای شب گذشته نمايش «نوازنده‌ای كه ماه را مینواخت» به كامبيز صميمی مفخم تقديم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ همزمان با هجدهمین سالگرد درگذشت کامبیز صمیمی مفخم، مربی، طراح صحنه، لباس و عروسک، عروسک‌ساز، کارگردان و استاد نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، نمایش عروسکی «نوازنده‌ای که ماه را می‌نواخت» با یاد این هنرمند به صحنه رفت.

در پایان اجرای این نمایش که به نویسندگی مجید بوربور و کارگردانی حسین چراغی اجرا شد صدای زنده یاد صمیمی مفخم پخش و ضمن مرور کوتاهی بر فعالیت این هنرمند در عرصه نمایش عروسکی به او ادای احترام شد.

مجید بوربور پس از پخش صدای صمیمی مفخم از موبایل خود گفت: همه دردسرهای ما آدم بزرگ‌ها و بچه‌ها درست از جایی آغاز می‌شود که ما بچه‌ها را نادیده می‌گیریم. امشب سالگرد درگذشت کسی است که بچه‌ها را دید و امروز ما، همان بچه‌هایی هستیم که در کودکی در برابر نگاه او، به تماشای آثارش می‌نشستیم. او مستقیم و غیر‌مستقیم در سرنوشت بسیاری همچون ما نقش داشته است. او همچنان ما را می‌بیند و حال ما باید مراقب کاری که برای بچه‌ها خلق می‌کنیم، باشیم.

در پایان، اعضای گروه نمایش ضمن ادای احترام به تمامی بزرگان نمایش کودک و عروسکی، برای هنگامه مفید، استاد نمایش عروسکی و همسر زنده‌یاد صمیمی مفخم، تندرستی و طول عمر آرزو کردند.

نمایش عروسکی «نوازنده ای که ماه را می نواخت» تا ۱۶ بهمن ماه در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، پارک لاله روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 3023416
آروین موذن زاده

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