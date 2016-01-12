لزوم رد صلاحیت فعالان فتنه و مفسدان سیاسی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله جنتی تاکید کرد: امت حزب الله ایران اسلامی،حامی هر تصمیمی است که از گذرگاه شورای نگهبان خارج شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

دبیر محترم شورای نگهبان،

حضرت آیت الله احمد جنتی

سلام علیکم



با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون در عمل به وظایف خطیر پاسداری از نظام اسلامی، همان گونه که مستحضر هستید، شورای نگهبان حارس ثغور قانون اساسی و حافظ جمهوریت نظام اسلامی است. وظایف خطیر شورای نگهبان به عنوان خط مقدم ایستادگی در برابر نفوذ و استحاله ی نظام، همواره طمع کاران و سهم خواهان انقلاب را به هوس انداخته تا با تخریب و سازماندهی تهاجمات رسانه ای و روانی بخواهند خللی در تصمیم گیری مستقل این شورا داشته باشند، حال آن که با درایت و ایستادگی جنابعالی و سایر اعضای شورا، همواره ترکش بدخواهان انقلاب به سنگ رسوایی خورده است.



اکنون نیز با توجه به حساسیت برهه زمانی پیش رو و آگاهی نسبت به صف بندی ها و مشاهده تلاش های عناصر جناحی که به منظور ایجاد اختلال در استقلال رای شورای نگهبان صورت می پذیرد، به عنوان مؤذنین جامعه بر خود وظیفه دانستیم مواردی را مطرح کنیم، مسلماً آن چه در ادامه ی این مرقومه به نگارش در می آید، نه از باب توصیه و تاکید، بلکه من باب تذکار و یادآوری است، چرا که به فرموده کلام الله المجید:" وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ"

ﻭ تذکر ﺩﻩ و یادآوری کن؛ ﺯﻳﺮﺍ یادآوری ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ؛(طور/۵۵)



۱- همواره نام انقلاب اسلامی، تداعی کننده ی اصولی است که تقابل مستقیم با استکبار را متذکر می شود.

شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی چکیده ی تمام آرمانهایی است که با شروع این نهضت مقدس تحت لوای ولایت امام روح الله همواره به گوش می رسیده است و اصل نه شرقی، نه غربی راه کار حصول به این آرمان بلند انقلاب اسلامی بوده است. بدیهی است این شعار، باید در تمام ارکان و ساختارهای نظام اسلامی بروز و ظهور داشته باشد، که اگر این چنین نباشد، دیر زمانی نخواهد پایید که از انقلاب و انقلابی بودن تنها پوسته ای باقی خواهد ماند.



انتخابات پیش رو، وظیفه تعیین اعضای دو رکن از ارکان اساسی نظام اسلامی را بر عهده دارد. اول; تعیین خبرگان رهبری، که همانا روح حاکم بر نظام اسلامی، ولایت مطلقه ی فقیه است و اگر جایگاه ولایت تزلزل یابد روح نظام دچار خدشه و آسیب خواهد شد.

و دوم; تعیین اعضای قوه مقننه که همان مجلس شورای اسلامی است و به فرموده امام روح الله; مجلس در راس همه ی امور است.

بنابراین افرادی که شایستگی حضور در هر یک از این دو عرصه را می یابند، اگر با تمام وجود دل در گرو آرمان های انقلاب اسلامی نداشته باشند، هدف دشمنان انقلاب اسلامی محقق شده است، زیرا حضور کسانی که تعهدی نسبت به آرمان های شهدا و امام ایشان ندارند، در راس امور، نتیجه ای جز آسیب به ایران اسلامی را حاصل نخواهد ساخت و کیست که نداند هدف دشمنان انقلاب چیست؟



۲- رهبری بصیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در سخنرانی های اخیر خود، از پروژه ی خطرناک نفوذ پرده برداشتند.



مسئله ی نفوذ پیش از آن که نشان دهنده ی دشمنی بی قید و شرط دشمنان انقلاب باشد، نشان دهنده ی استیصال و درماندگی آنان از تقابل مستقیم با انقلاب و هراس روز افزونشان از صدور آرمان های امام روح الله است.

اما برای درک صحیح از سناریوی نفوذ در انتخابات پیش رو، باید به این سوال پاسخ داد که دست اندرکاران داخلی این جریان از چه طریقی سعی در پیش برد اهداف خود دارند؟



اول; نفوذ سیاسی، دوم; نفوذ فرهنگی



این جریان با استفاده از تاکتیک های جنگ روانی و رسانه ای به دنبال تغییر نگرش توده ی شرکت کنندگان در انتخابات است تا بواسطه ی آن، افراد مورد نظر خود را به قدرت برساند و در این مسیر از دومین عامل، یعنی نفوذ فرهنگی در جهت پیش برد این هدف استفاده می کند.



در جریان انتخابات امسال تا به این لحظه صحبتی از تحریم انتخابات به میان نیامده است بلکه صرفا با ایجاد شبهه سعی دارند در سلامت انتخابات ایجاد تشکیک نمایند و از این طریق در باورها و اعتقادات مردم نسبت به نظام اسلامی خلل وارد کنند.

تکمیل کننده ی این سناریو نیز تحریف افکار و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) است.



۳- وقتی وظایف شورای نگهبان را از نظر می گذرانیم، بی شک در می یابیم که آن چه در قانون اساسی به عنوان کار ویژه های این شورا در نظر گرفته شده است، به منظور حراست از دستاوردها و اصول انقلاب اسلامی است.

آن چه این روزها، دست مایه ی بدخواهان نظام گردیده و پیکان تهاجم ها را به سوی شورای نگهبان نشانه رفته است مسئله ی نظارت استصوابی است.



نظارت استصوابی شورای نگهبان به همان اندازه که قانونی و در چارچوب قانون اساسی است، به همان اندازه عقلانی و منطقی است و هر عقل سلیمی ایجاب وجود آن را تصدیق می کند.



بنابراین باید هشیار بود، کسانی که این مسئله را دست مایه تخریب و تهاجم شورای نگهبان قرار می دهند، دانسته یا نادانسته در حال تکمیل پروژه ی نفوذ هستند و هر گونه اقدامی از این دست، حمله به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.



در این بین حضور حداکثری برخی جناح ها در ثبت نام انتخابات، نیز مسئله ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. آن چه در وهله ی اول به ذهن می رسد، این است که هدف این جناح ها از ثبت نام حداکثری، ایجاد هزینه در قبال رد صلاحیت هاست و از این طریق در تصور جهت دهی به تصمیمات شورای نگهبان هستند.



در پایان باید یادآور شد که امت حزب الله ایران اسلامی، حامی هر تصمیمی است که از گذرگاه شورای نگهبان خارج شود و قطعا مصالح عالیه ی نظام اسلامی در گرو حمایت از آن شوراست.



لازم است همه افراد، احزاب و جناح ها بدانند که ملزم به تمکین از قانون و تصمیم شورای نگهبان هستند و هر گونه ایجاد اختلال در آرامش انتخابات از نظر امت حزب الله ناپسند و غیر قابل قبول است. قطعا ردصلاحیت فعالان فتنه که روزی علیه انقلاب،مردم وقانون قیام کردند وهمچنین مفسدان اقتصادی وسیاسی ازمطالبات جدی است که انتظارمیرود همچون گذشته ضمن ایستادگی دربرابرفشارها با اقتدار باچنین افرادی برخوردشود.



والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور