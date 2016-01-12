به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که به سوریه سفر کرده است، امروز با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در ابتدای این دیدار از رحمانی فضلی جویای احوال حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حسن روحانی رئیس‌جمهور شد و برای آنان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

رحمانی فضلی و بشار اسد در این دیدار درباره روابط راهبردی و مستحکم ایران و سوریه و همکاری های گسترده بین دو کشور در همه زمینه ها به ویژه مبارزه با تروریسم که همه منطقه و خارج از آن را تهدید می کند، گفتگو کردند.

بشار اسد خاطر نشان کرد: روابط مستحکم تهران و دمشق و مبارزه آنها با تروریسم در حالی است که برخی کشورها و طرف های منطقه ای وبین المللی مانع تلاش ها برای مبارزه با تروریسم و ایجاد حل مسالمت آمیز بحران سوریه می شوند و همچنان از تروریست ها حمایت و پوشش لازم را برای آنها ایجاد و به منظور ایجاد بحران در منطقه اقدام می کنند.

بشار اسد ضمن تقدیر از مواضع ایران در حمایت از مبارزه ملت و دولت سوریه با تروریسم، تاکید کرد: کشورهای دوست و در راس آنها ایران و روسیه نقش مهمی در تقویت مقاومت و پایداری سوری ها در پنج سال گذشته و پیروزی های آنها در جنگ سرنوشت ساز علیه تروریسم تکفیری داشته اند و این روند می تواند تا حدود زیادی در ترسیم نقشه جدید جهان موثر باشد.

رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: جنگ کنونی علیه سوریه باعث شد تا روابط دوستانه دو کشور بیش از گذشته تقویت شده و دو کشور دوست و برادر در کنار همدیگر قرار گیرند.

وی تاکید کرد: کمک ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران در ایستادگی و پایداری دولت و ملت سوریه نقش اساسی داشته است و سفر شما به سوریه پیامی سیاسی دارد و نشان می دهد ایران در کنار سوریه ایستاده است.

رحمانی فضلی نیز در این دیدار، بر عزم راسخ و ثبات قدم رهبری، دولت و ملت ایران برای ایستادن در کنار سوریه تاکید کرد و آن را ناشی از ایمان و اعتقاد دانست.

وی افزود: معتقدیم ملت سوریه وارد یک جنگ سخت جهانی شده که ابزار آن تروریست ها، تندروها و اندیشه تاریک تکفیری است و این خطر از مرزهای سوریه و منطقه فراتر رفته است.

رحمانی فضلی با ابراز خرسندی از سفر به سوریه و دیدار با رییس جمهور این کشور تاکید کرد: مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور سوریه بسیار علاقه مند هستند و همواره بر کمک و حمایت های همه جانبه به دولت و ملت سوریه تاکید می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شما را رئیس‌جمهوری شجاع، با تدبیر و تلاشگر می دانند.

وزیر کشور با بیان اینکه حامل سلام مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور ایران برای بشار اسد است، گفت : روحانی همواره از شخصیت شما تجلیل و به خیر و خوبی از شما یاد می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که سال جدید میلادی برای دولت و ملت سوریه و شخص رئیس‌جمهور این کشور سال پیروزی نهایی باشد.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران ساعتی قبل دمشق پایتخت سوریه را با بدرقه رسمی «محمد ابراهیم الشعار» همتای لبنانی به مقصد تهران ترک کرد.

در مراسم بدرقه رحمانی فضلی و هیات همراه وی، معاونان و مقامات ارشد وزارت کشور سوریه و همچنین محمدرضا رئوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور هم حضور یافت.

رحمانی فضلی صبح دوشنبه در راس هیاتی و در پاسخ به دعوت رسمی همتای سوری خود، با هدف تعمیق روابط دو جانبه وارد سوریه شد.

وی در این سفر دو روزه به سوریه با بشار اسد رئیس جمهور، وائل الحلقی نخست وزیر، محمد جهاد اللحام رئیس مجلس، سرلشکر علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی و محمد الشعار وزیر کشور سوریه به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.