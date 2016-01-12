به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کیانوش رستمی در خصوص ملاقات با مقام معظم رهبری می گوید: افتخار این را داشتم که به همراه چند تن از نخبه های ورزش ایران به نمایندگی از اهالی وزنه برداری میهمان رهبرمعظم انقلاب باشم. البته پیش از این چند بار تجربه ملاقات با حضرت آقا را داشتم ولی این بار این دیدار تفاوت هایی با ملاقات های گذشته داشت.

رستمی درمورد تفاوت دیدار روز گذشته خود نسبت به ملاقات‌های قبلی با مقام معظم رهبری تصریح کرد: شاید مهمترین تفاوت این بود که دفتر مقام معظم رهبری بصورت انفرادی من را به عنوان نماینده جامعه وزنه برداری به حضور پذیرفته بودند و این موضوع شخصا برایم اهمیت ویژه ای داشت. مرتبه قبل که به ملاقات با مقام معظم رهبری مشرف شدم از حضرت آقا چفیه اش را درخواست کردم و ایشان آن را به من هدیه کردند که یکی از بهترین لحظات زندگی ام بود. اما همیشه دوست داشتم انگشتری رهبری را کنار چفیه ایشان درکلکسیون مدال هایم داشته باشم ولی باورم نمی شد روزی این هدیه ویژه که از بار معنوی بالایی برایم برخوردار است قسمتم شود.

قهرمان طلایی وزنه برداری جهان ادامه می دهد: در همین دیداری که به عنوان تنها نماینده وزنه برداری خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم این درخواستم را برای ایشان مطرح کردم و آقا مثل مرتبه قبلی انگشتری خود را بدون درنگ به من هدیه کردند.

قهرمان نقره ای وزنه برداری ایران در رقابت های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا می گوید: پس از اینکه همراه تعدادی از نخبه های ورزش ایران به رسم یادبود تابلویی که متبرک شده به نام و تصویر شهدا بود را به حضرت آقا تقدیم کردیم، ایشان ضمن تشکر از اهدای این هدیه زیبا خطاب به ما ورزشکاران تاکید داشتند:«حقیقتا خوشحال می شوم وقتی می بینم که شما ورزشکاران و قهرمانان افتخار آفرین ایران اسلامی، برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین به هیچ وجه در میادین بین المللی نماینده های رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسید و با اینکه شانس مسلم کسب مدال هستید به خاطر اعتقادات والای ملت بزرگ خود، نظام و انقلاب اسلامی از رویارویی با ورزشکاران آنها خودداری می کنید. بی شک این مهم برای ما از هر افتخار و مدالی ارزشمندتر است.»

رستمی با بیان این مطلب که خوشحال است اردوی تیم ملی از امروز(سه شنبه ۲۲ دی ماه ۹۴) برای موفقیت در بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو استارت می خورد در خصوص حضورش در تمرینات تیم ملی تاکید کرد: فعلاً شرایطم از لحاظ بدنی و روحی برای حضور در تمرینات و رفتن زیر وزنه مساعد نیست. به همین دلیل امروز حتما به واسطه تاکید ریاست محترم فدراسیون و سرمربی تیم ملی درنخستین جلسه توجیهی و تمرین تیم ملی به کمپ آزادی می آیم اما فعلا دست به وزنه نمی شوم.

دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن در خصوص این که چرا شرایطش برای حضور در اردوی تیم ملی مساعد نیست، گفت: با هماهنگی رئیس فدراسیون وزنه برداری و سرمربی تیم ملی فعلاً این تصمیم را در دستور کار خود قرار دادم و برای خود یک سری دلایل دارم که پس از مرتفع شدن آنها اگر شرایط مساعد بود حتما تمریناتم را برای حضور موفق در المپیک ریواستارت می زنم. هر چند معتقدم شروع مجدد اردوی تیم ملی برای بهبودی شرایط رکوردی و تمرینی بچه ها ملی پوش بسیار موثر است.