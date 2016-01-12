به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار «گرهارد شرودر» صدراعظم سابق آلمان، روابط مثبت تاریخی میان ایران و آلمان را زیربنای توسعه مناسبات و همکاری ها برشمرد و با اشاره به نقش سازنده و مثبت آلمان در جریان مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵، اظهار داشت: امروز در آستانه اجرای برجام شرایط برای ارتقاء بیشتر سطح روابط با ایران فراهم شده است و باید به گونه ای عمل کنیم تا همه طرف های مذاکره از این توافق احساس رضایت کنند.

روحانی با بیان این که همکاری های گسترده اقتصادی، منطقه ای و سیاسی باید ثمره تلاش هفت کشور پس از مذاکرات و توافق باشد، گفت: باید همزمان با اجرای این توافق پایه های آن را مستحکم کنیم و به دنیا نشان دهیم که مذاکره و گفتگو می تواند ما را به یک نقطه مثبت همه جانبه برساند.

وی افزود: اگر طرف های مقابل در مذاکرات به تعهدات خود پایبند باشند، جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای توافق هسته ای جدی ومصمم است.

رییس‌ جمهور با اشاره به این که زمینه های فراوانی برای توسعه همکاری های اقتصادی میان ایران و آلمان در بخش های مختلف از جمله خودروسازی، تأسیسات بندری، راه آهن، بخش های مربوط به انرژی و صنایع وجود دارد، خاطرنشان کرد: ایران با دارا بودن امکانات حمل و نقل ریلی و دریایی و بزرگترین منابع انرژی در منطقه، نیروی انسانی تحصیل کرده و امنیت بالا و نیز داشتن مرکزیت جغرافیایی برای صادرات کالا به کشورهای اطراف پتانسیل های مطلوبی دارد که می توان از این ظرفیت ها به سرعت در جهت ساماندهی پروژه های مشترک میان دوکشور تلاش کنیم.

روحانی با تاکید بر توسعه مناسبات همه جانبه ایران و آلمان در دیگر بخش ها از جمله گردشگری، ارتباطات پارلمانی و مسایل علمی و فرهنگی اظهار داشت: دو کشور می توانند در زمینه حل و فصل مشکلات سیاسی و منطقه ای همکاری و رایزنی های خوبی داشته باشند.

رییس‌ جمهور با بیان این که هیچ مانعی برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با آلمان نداریم اظهار امیدواری کرد که با تلاش مسئولان، شرایط برای گسترش هرچه بیشتر روابط و مناسبات میان بخش های خصوصی و دولتی دو کشور فراهم شود.

روحانی معضل تروریسم را مشکلی همگانی برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز تروریسم کشورهای منطقه را با مشکل ثبات و امنیت مواجه کرده و دیگر کشورها از جمله آلمان نیز با تبعات این ناامنی از جمله موضوع پناهجویان روبرو هستند.

رییس جمهور ضرورت کمک های انسان دوستانه به آوارگان و پناهجویان را مورد اشاره قرار داد وگفت: جمهوری اسلامی ایران آماده گفتگو، رایزنی و همکاری با دیگر کشورها در جهت مبارزه با تروریسم در منطقه و مقابله با آثار و تبعات آن است.

روحانی افزود: صلح و ثبات منطقه برای ما حائز اهمیت است و حاضریم از همه توان خود برای مبارزه با تروریسم به عنوان معضل جهانی استفاده کنیم.

«گرهارد شرودر» صدراعظم سابق آلمان نیز در این دیدار با اشاره به توافق ایران و ۱+۵، اجرای برجام و رفع تحریم ها را فصل نوینی در روابط و همکاری های ایران و آلمان برشمرد و گفت: توافق هسته ای نشان داد که می توان مشکلات و مسایل بین المللی را با مذاکره و گفتگو حل و فصل کرد و از آن می توانیم به عنوان الگویی برای حل مسایل بین المللی از جمله موضوع سوریه استفاده کنیم.

صدراعظم سابق آلمان با اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای موجود در اقتصاد آلمان بر ضرورت توسعه همکاری های دو کشور در بخش های مختلف تأکید کرد و افزود: ایران و آلمان که دارای فرهنگ دیرینه ای هستند باید در زمینه تقویت مناسبات فرهنگی ، علمی و ارتباطات مردمی هم تلاش کنند.

شرودر با اشاره به آمادگی آلمان برای مشارکت در اقدام های بشر دوستانه و کمک به پناهجویان گفت: نقش ایران در توسعه ثبات و صلح منطقه ای غیرقابل انکار است.