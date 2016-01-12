بانک ها باید از اشتغال پایدار حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین رحیمی عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران کاروان خبری دهه فجرگیلان اظهار کرد: کانون کارآفرینی، محور اقتصاد مقاومتی است و وجود نداشتن کار آفرینی در راستای اشتغال و توسعه، خللی بود که در استان احساس می شد.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه های ایجاد کننده اشتغال پایدار، مترصد حمایت هستند گفت: بانک ها باید در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در امر کار آفرینی حمایت های ویژه به عمل آورند.

رحیمی در ادامه با اشاره به قانون کار و کیفیت بخشی به عملکرد کارگران تصریح کرد: قوانین ناکار آمد باید به قوانین کار آمد تبدیل شوند و با ایجاد شرایط مناسب کارآفرینی، سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در طرح های کار آفرینی ترغیب کرد.

رئیس کانون کارآفرینان گیلان در راستای استفاده از فرصت های موجود در گیلان خطاب به مسئولان این استان گفت: تمام مسئولان باید در کنار امور اجرایی، خلاق و کارآفرین نیز باشند.

به گفته رحیمی زمینه های مناسبی برای فرهنگ سازی در خصوص کار آفرینی وجود دارد و اقتصاد مقاومتی با تبیین روحیه کارآفرینی امکان گذر از دوران فعلی را نیز دارد.

وی همچنین از راه اندازی اولین مرکز مشاوره کار آفرینی در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: این طرح به صورت هدفمند برای انجام راهکار دائمی در فضای اشتغال قرار می گیرد.

به گفته این مسئول، کارآفرینی سرشار از سوژه های اشتغال است و برای فر هنگ سازی و تبیین سوژه ها به کمک رسانه ها نیاز است.

کاروان خبری دهه فجر متشکل از خبرنگاران رسانه های گیلان در ادامه از خط تولید کارخانه سوسیس و کالباس و کارخانه داروسازی بازدید به عمل آوردند.