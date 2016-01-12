تغییر موضع مظلومی و نیروی مرموز در استقلال/ پشت پرده اختلافات آبی

به گزارش خبرنگار مهر، در استقلال به نظر میرسد نیرویی نامرئی وجود دارد که پرویز مظلومی را در محدودهای کوچک نگه داشته است، کافی است برای درک این نیروی مرموز به دو مصاحبه از پرویز مظلومی که اولین آنها در میان خبرنگاران صورت گرفت و دومینش روی سایت باشگاه استقلال رفت، نگاه کنیم.
پرویز مظلومی در مصاحبهای که رو در رو با خبرنگاران انجام داد، نه فریاد زد، نه به کسی بیاحترامی کرد، نه تهدید انجام داد و نه اعتراض بلندی سر داد. او تنها گلایه داشت از وضعیت نقل و انتقالات باشگاه استقلال که چرا هیچ کدام از بازیکنانی را که لیست کرده بود به خدمت نگرفتهاند و چرا پنجره زمستانی را باز نشده بستهاند.
گلایههای سرمربی استقلال در دو سه جمله خلاصه میشد: «آقای توفیقی مسئول نقل و انتقالات باشگاه هستند، از نقل و انتقالات راضی نیستیم و ...». چند دقیقه بعد به فاصله یک ساعت اما گفتههای آقای سرمربی روی سایت باشگاه عوض شد: «منظورم این بود که همه زحمت میکشند و از مسئولان استقلال ممنونم اما باشگاههای دیگر در راه بازیکن گیری سنگاندازی میکنند. »
در فاصله این یک ساعت چه گذشت که حرفهای مظلومی ناشیانه تکذیب شد؟ آیا برای وی در این یک ساعت چندین بازیکن گرفتند؟ آیا همیشه در نقل و انتقالات باشگاههای دیگر دو دستی بازیکنانشان را به استقلال میدادند و اینبار سنگ اندازی کردند و پرویز مظلومی در این یک ساعت متوجه این موضوع شد؟
البته باید تاکید کرد که تکذیب دوم اصل مصاحبه را زیر سوال نبرده و به نوعی مظلومی حالا مصاحبه هایی دوگانه سوز دارد و به هر کس نسخه مورد نظر خود آن ها را نشان میدهد.
به هر حال پرویز مظلومی ناراحت است، او قهرمانی میخواهد و با این نقاط ضعفی که استقلال دارد از قهرمانی خبری نیست. او میخواهد قهرمان شود اما از همان ابتدا دو بازی سازش در استقلال غیب شدند و رفتند.
برای درک این واقعیت که پرویز مظلومی چقدر سکوت کرده و دم نمیزند کافی است به یاد بیاورید امیرقلعه نویی پس از سه سال از جدایی جباری با وجود آنکه بعدها امثال جانوآریو و تیموریان و نکونام و کرار و ... را هم به خدمت گرفته بود میگفت اگر جباری داشتم....
اصالتا بزرگترین و مهمترین مصاحبه امیر قلعهنویی در طول فصل این بود که همه بدانند او از انتقالات راضی است یا نه؟ همین حال در تبریز هم با وجود جذب حاتمی، کلانتری، کیانی، شریفی و ... هنوز امیر قلعهنویی مصاحبهای شبیه به مصاحبه مظلومی روی سایت باشگاه انجام نداده و نگفته که از مسئولان ممنون است اما پرویز مظلومی چنین گفته است و این جای تعجب دارد.
پرویز مظلومی هنوز در میان همین افکار بود که به تمرین فرداصبح بعد از آن مصاحبه دوگانه رسید. او به تمرین رفت و متوجه شد که از باشگاه رضایتنامه یکی از بازیکنان جوانش را صادر کردهاند این موضوع هم خون مظلومی را به جوش آورد.
این اتفاق آخری واقعا ورود به حریم مربی محسوب میشود و محدود کردن قلمرویی که مشخصا مختص مظلومی است. این اتفاقات آرام آرام مظلومی را ناراحت میکند تا جایی که امروز ناراحتی خود را از صدور رضایتنامه بازیکنش رسانهای کرد.
در هر صورت بهرام افشارزاده اگر میخواهد تیمش قهرمان لیگ بشود اولا باید در روزهای آتی برای نقل و انتقالات دست بجنباند و اگر لازم است از نظری و امیری دوباره بخواهد این پروسه را انجام دهند و ثانیا آنکه این اختلافها را که در ابتدا منجر به کنار رفتن امیری و نظری شد و حالا میرود تا محل اختلاف مظلومی با برخی مدیران باشگاه شود را از بین ببرد چون ادامه این روند مطمئنا رسانهای شدن اختلافها در باشگاه استقلال را به همراه دارد.
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