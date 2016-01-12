پایش دریاچه ارومیه با دستگاه گیرنده ماهواره ای دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور محمدی با اشاره به اهمیت پایش در امور احیاء دریاچه اروميه گفت: با استفاده از این ماهواره سیستم های جوی، عناصر اقلیمی، پوشش گیاهی، توسعه محدوده های نمکی، کاهش سطح آب دریاچه، رطوبت منطقه در هر ۳۰ دقیقه مانیتورینگ و رصد شود.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این گیرنده ماهواره ای بعد از رفع تحریم ها می توان به تصاویر تمام ماهواره های جهانی دسترسی پیدا کرد و این سیستم در میان دانشگاه های کشور تنها در این دانشگاه وجود دارد.

رئیس دانشگاه تبریز بررسی وضعیت کلی سیستم ماهواره ای، برآورد نواقص سخت افزاری و نرم افزاری، کابل کشی مجدد و تعویض تمامی اتصالات کابل های انتقال دهنده، تعمیر رک کنترل کننده برق تعویض قطعات مرتبط، نصب و راه اندازی نرم افزارهای دریافت، کنترل کننده سیستم Grabber، انجام تست های راه اندازی سیستم گیرنده، اتصال به مرکز شرکت DartCom کشور انگلستان و دریافت کدهای رهگیری اولیه، نصب نرم افزارهای سیستم عامل بر روی PC۱ و PC۲ را از جمله مراحل اجرا شده در این پروژه عنوان کرد.

پور محمدی خاطرنشان کرد: تامین قطعات سخت افزاری مورد نیاز در روند بهینه سازی سیستم، دریافت مجوزهای (License) جدید از کمپانی مربوطه در روند دریافت تصاویر ماهواره ای، به هنگام سازی نرم افزارهای iDAP و MacroPro، ایجاد شبکه گردش اطلاعات در محدوده دانشگاه تبریز، ایجاد سیستم ارتباطی به منظور انتقال تصاویر ماهواره ای به سازمان محیط زیست، آموزش نیروهای معرفی شده از طرف سازمان ذی ربط و ایجاد و تجهیز کارگاه پردازش تصاویر ماهواره ای در مرکز آینده پژوهی از مراحل بعدی این پروژه بشمار می رود.

احمد فاخری فرد استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز نیز در این خصوص گفت: هر ماهه به طور متوسط ۸ جلسه و ۱۰ بازدید از طرح های در حال اجرای احیای دریاچه ارومیه از سوی دفتر برنامه ریزی و پایش دانشگاه تبریز صورت می گیرد.