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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

اخبار یمن؛

تعویق مذاکرات یمن/پاکسازی ۳ منطقه از لوث مزدوران آل سعود

تعویق مذاکرات یمن/پاکسازی ۳ منطقه از لوث مزدوران آل سعود

منابع وابسته به سازمان ملل از تعویق مذاکرات مربوط به حل بحران یمن که قرار بود در ۱۴ ژانویه جاری برگزار شود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، احمد فوزی سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: مذاکرات صلح یمن که قرار بود در ۱۴ ژانویه جاری برگزار شود در این تاریخ برگزار نخواهد شد و به مدت یک هفته یا بیشتر به تعویق افتاده است.

وی افزود: این موعد(یعنی ۱۴ ژانویه) مطرح نیست و الان این موعد واقع بینانه نیست.

سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد: نماینده سازمان ملل در امور یمن در اندیشه بیستم ژانویه است.

همزمان در اوضاع میدانی شبکه المسیره گزارش داد: ارتش و کمیته های مردمی یمن سه مرکز را در استان تعز یمن از لوث مزدوران وابسته به آل سعود پاکسازی کردند.

کد مطلب 3023440

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