تعویق مذاکرات یمن/پاکسازی ۳ منطقه از لوث مزدوران آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، احمد فوزی سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: مذاکرات صلح یمن که قرار بود در ۱۴ ژانویه جاری برگزار شود در این تاریخ برگزار نخواهد شد و به مدت یک هفته یا بیشتر به تعویق افتاده است.

وی افزود: این موعد(یعنی ۱۴ ژانویه) مطرح نیست و الان این موعد واقع بینانه نیست.

سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد: نماینده سازمان ملل در امور یمن در اندیشه بیستم ژانویه است.

همزمان در اوضاع میدانی شبکه المسیره گزارش داد: ارتش و کمیته های مردمی یمن سه مرکز را در استان تعز یمن از لوث مزدوران وابسته به آل سعود پاکسازی کردند.