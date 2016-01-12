به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مختاباد امروز در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: برای پیش برد بهتر مسائل فرهنگی و موضوعات مربوط به جوانان از محمود گودرزی می خواهم ارتباط بیشتری با شورای شهر بویژه کمیسیون فرهنگی داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: امیدوارم با این هم فکری ها و ارتباطات بیشتر بتوانیم مشکلات جوانان در سطح شهر تهران را به حد مطلوب برسانیم.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه ورزش گفت: در بحث ورزش و سرانه های ورزشی شهرداری اقدامات بایسته ای انجام داده است. ما تلاش کردیم در این دوره سازمان ورزش شهرداری را به سمت ورزش های همگانی ببریم.