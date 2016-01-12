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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

مختاباد:

سازمان ورزش را به سمت ورزش‌های همگانی برده‌ایم

سازمان ورزش را به سمت ورزش‌های همگانی برده‌ایم

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: سازمان ورزش را به سمت ورزش‌های همگانی برده ایم و وزارت ورزش هم باید در این مسیر حرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مختاباد امروز در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: برای پیش برد بهتر مسائل فرهنگی و موضوعات مربوط به جوانان از محمود گودرزی می خواهم ارتباط بیشتری با شورای شهر بویژه کمیسیون فرهنگی داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: امیدوارم با این هم فکری ها و ارتباطات بیشتر بتوانیم مشکلات جوانان در سطح شهر تهران را به حد مطلوب برسانیم.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه ورزش گفت: در بحث ورزش و سرانه های ورزشی شهرداری اقدامات بایسته ای انجام داده است. ما تلاش کردیم در این دوره سازمان ورزش شهرداری را به سمت ورزش های همگانی ببریم.

کد مطلب 3023442
سیامک صدیقی

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