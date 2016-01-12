دولت در اجرای برجام تخلف کرد/ قلب رآکتور اراک خارج شده‌ است

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید صبح امروز تیمی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تاسیسات هسته‌ای فردو، اظهار داشت: در این بازدید که توسط بنده و آقایان بروجردی، آصفری و محسنی ثانی انجام شد، آخرین وضعیت تغییرات صورت گرفته در تاسیسات هسته‌ای در جریان اجرای برجام مشاهده شد.

وی افزود: در تاسیسات فردو از حدود ۲۷۰۰ سانتریفیوژی که موجود بوده، ۱۰۴۴ دستگاه نگه داشته شده و بقیه را باز کرده‌ و به انبار منتقل کرده‌اند که ظاهراً این کار بر اساس توافق برجام بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال تصریح کرد: تیم مذاکره‌کننده و دولت موارد ابلاغی در نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور برای اجرای برجام را رعایت نکرده و تخلف کرده‌اند؛ چرا که از جمله بندهای نامه رهبر معظم انقلاب این بوده است که هر اقدامی که باعث ایجاد تحریم‌های جدید شود، نقض برجام است.

کوثری در توضیح این نکته با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا معروف به قانون ویزا و تائید آن از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و نیز طرح‌های دیگری که برای ایجاد تحریم‌های جدید در دستور بررسی دارند، گفت: تیم مذاکره‌کننده و دولت ابتدا باید جلوی اجرای تعهدات خود را می‌گرفتند تا غربی‌ها متوجه شوند که بر اساس همان توافق برجام، نباید به دنبال تحریم‌های جدید باشند؛ نه اینکه به صورت شتابزده اقدام به اجرای تعهدات خود کنند.

وی با اشاره به برنامه تیم کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بازدید از تاسیسات رآکتور آب سنگین، گفت: با وجود تکذیب خروج قلب رآکتور اراک از سوی مسئولان سازمان انرژی اتمی، اما امروز در حالی که قصد داشتیم از این تاسیسات نیز بازدید کنیم، بر اساس اطلاعات متخصصان سازمان انرژی اتمی برای ما قطعی شد که قلب رآکتور را خارج کرده‌اند و این کار به طور کامل عملیاتی شده است و این نیز یکی دیگر از تخلفات دولت در اجرای برجام است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: به زودی نامه‌ای را از طرف کمیسیون خطاب به هیات نظارت بر برجام ارسال می‌کنیم و این موارد را تشریح خواهیم کرد و انتظار داریم که با حساسیت بیشتری نسبت به نظارت بر اجرای برجام و رصد تعهدات طرف مقابل، مطابق فرمان رهبری اقدام کنند وگرنه این فرآیند در آینده نزدیک به شدت آسیب‌زا خواهد بود.