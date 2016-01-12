جابجایی مدیران با هدف تقویت ساختار ورزش کشور صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا خادم ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: تا چند سال پیش ورزش این استان وضعیت مطلوبی نداشت که خوشبختانه با تلاش ها و اهتمام سید محمد شروین اسبقیان پیشرفت قابل ملاحظه ای در ورزش آذربایجان شرقی شکل گرفته و این استان در جایگاه مطلوبی قرار گرفته است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ورزشکاران استان با درخشش و مدال آوری در مسابقات آسیایی و جهانی، افتخارات متعددی را برای کشور به ارمغان بیاورند، ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر حرکت ها و خدمات ارزشمندی در بخش زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی آذربایجان شرقی صورت گرفته و امیدواریم با این تغییر مدیریتی، ورزش استان همین روند را ادامه دهد.

معاون وزارت ورزش و جوانان در خصوص انتصابات و تغییرات صورت گرفته در نهادهای ورزشی نیز گفت: تصمیم برای این جابه‌جایی‌ها در راستای تقویت ساختار ورزش بوده و از تجارب و تخصص نیروی کارآمد پیشین این اداره نیز در کابینه ورزش استفاده خواهد شد.

وی بسط تعامل، همکاری مدیران ورزش و جوانان، توجه به جذب امکانات مختلف از شهرداری ها و سایر ادارات موازی، توجه به ورزش بانوان، توجه به بخش خصوصی و واگذاری طرح های نیمه تمام این حوزه به بخش های خصوصی و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام در این بخش و توجه ویژه به سمن ها و NGO ها را از نیازهای امروز حوزه ورزش کشور عنوان کرد.

خادم اظهار داشت: با توجه به محدودیت های مالی باید در قالب نهادهایی چون سمن ها کارهای ارزنده ای را در حوزه ورزش و جوانان انجام دهیم تا زمینه ساز موفقیت های حرفه ای آنان در امور باشیم زیرا بخش خصوصی موتور محرکه حوزه ورزش و جوانان است و می تواند در تامین منابع مورد نیاز میلیاردی برای تکمیل و اتمام بیش از چهار هزار طرح نیمه تمام در کشور نقش ایفا کند.

وی در پایان با بیان این که حتی نیازی به کلنگ زنی بخشی از این طرح های نیمه تمام نبود، گفت: بخشی از این طرح های نیمه تمام در بخش ورزش حرفه ای و تخصصی نیز وجود دارند و متاسفانه در بخش طرح‌های عمرانی نیمه تمام ورزشی نیز مشکل داریم و با وجود کمبود اعتبارات مصمم هستیم با بکارگیری بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها، این طرح‌ها را به اتمام برسانیم.