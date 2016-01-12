آمادگی برای واگذاری بهره برداری دواستادیوم به استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم امرودی در دویست و بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری، بحث ورزش است و ما ۵۰ درصد کارهای فرهنگیمان را به این حوزه اختصاص دادهایم.
وی با بیان اینکه چند درخواست از وزیر ورزش داریم، گفت: افزایش نقش سیاستگذاری وزارت ورزش، بازنگری و ابلاغ طرح جامع ورزش کشور که مصوب شده، جلب مشارکتهای مردمی و واگذاری کلیه امور اجرایی ورزش همگانی به شهرداری ۴ مطالبه ماست.
امرودی اضافه کرد: ما ۶۰۰ فضای زمین چمن داریم و ۲ هزار و ۲۰۰ بوستان که فضای ورزشی در آنها تعبیه شده و بهترین فضا برای ورزش همگانی است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران بستههایی را برای حمایت از دو مجموعه بزرگ استقلال و پرسپولیس در نظر گرفته است، گفت: ما دو ورزشگاه امام رضا(ع) و شهید کاظمی را برای بهرهبرداری سه ساله در اختیار این دو باشگاه قرار میدهیم، اما انتظار ما از این دو باشگاه بزرگ این است که برگزیدگان المپیاد ورزش محلات را مورد حمایت قرار دهند.
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