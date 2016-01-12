سردارفولادگر در بنیاد علمی پژوهشی نصف جهان جزو شخصیت های موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شمشیری ظهر سه شنبه در مراسم تشییع پیکر سردار فولادگر اظهار داشت: سردار فولادگر در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی نقش مؤثری داشت، ایشان به مدت ۱۰ سال در بعثه مقام معظم رهبری مسئولیت هدایت زباندانان بعثه را برعهده داشت و دیدگاه‌های اسلام و انقلاب را به جوانان منتقل می‌کرد و به شبهات با حوصله و ظرافت پاسخ می‌داد.

وی با بیان اینکه سردار فولادگر همواره سعی داشت گمنام و ناشناخته بماند، افزود: سردار فولادگر از شخصیت‌های اثرگذار در بنیاد علمی پژوهشی نصف جهان بود و مسائل و مشکلات استان اصفهان همچون موضوع آب را رصد می‌کرد و برای برطرف کردن آن تلاش می‌کرد.

معاون مشاور عالی رهبر انقلاب افزود: سردار فولادگر انسانی حلیم، صبور، خدمتگزار در فامیل و خانواده بود، شخصیت همه جانبه سردار فولادگر سبب شده بود تا در تمام صحنه‌ها حضور داشته باشد و از کارهای و مسائل مهم غفلت نداشته باشد.

وی گفت: سردار فولادگر تا آخرین لحظاتی قبل از اعزام به حج در سپاه فعالیت می‌کرد و روحیه فعال و انقلابی داشت و در حج از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کرد، انس با قرآن او سبب شده بود تا آرامش خاصی در چهره ایشان باشد، بنابراین باید قدردان چنین شخصیت‌هایی باشیم.

سردار شمشیری بیان داشت: یکی از مراجع تقلید به بنده فرمودند که سردار فولادگر مصداق آیه «و من یهاجر فی سبیل الله» است و می‌تواند خانواده خود را شفاعت کند.

وی اضافه کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم حق شهدا را ادا کنیم و در راه آنها قدم برداریم چراکه اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون خون شهدا به ویژه شخصیت‌هایی همچون سردار فولادگر است.

معاون مشاور عالی رهبر انقلاب اعلام کرد: امروز در مقابل شخصیتی قرار گرفته‌ایم که از نظر خدمت، صداقت، دلسوزی و همه‌جانبه بودن شخصیت ویژه‌ای بود و عمر خود را در راه اسلام و انقلاب صرف کرد.

وی افزود: شهید فولادگر در یک محیط مذهبی و دینی و در محلی که شخصیت‌های بزرگ دینی به تربیت مردم مشغول بودند، یعنی محله شیش و مسجد سید اصفهان به دنیا آمد و در کنار شخصیت‌های بزرگ و عالمان دینی اصفهان تربیت یافت.

معاون مشاور عالی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: حضور در تشکیلات سپاه، کارهای علمی، اجتماعی، تبلیغی و فرهنگی و تلاش در صحنه خانواده سه سرفصل زندگی سردار فولادگر از ابتدای انقلاب تا پایان عمر شریفش بود.

وی با بیان اینکه سردار فولادگر از ورودی های سال ۵۸ سپاه است، تصریح کرد: کسانی که در آن سال‌ها به مجموعه سپاه وارد می‌شدند به خوبی می‌دانستند که باید خود را برای مواجه با سخت‌ترین مشکلات آماده کنند.

سردار شمشیری گفت: سپاه به دلیل اینکه شخصیت سردار فولادگر شخصیت ممتازی بود او را در بحث گزینش به کار گرفت، جایگاهی که از اهمیت بالایی برخوردار بود، دقت سردار فولادگر در بحث گزینش سبب شد تا بسیاری از کسانی که روحیه فداکاری و ایثار داشتند، وارد سپاه اصفهان شوند.

معاون مشاور عالی رهبر انقلاب بیان کرد: پس از مدتی سردار فولادگر به دلیل لیاقت و استعداد فراوان به فرماندهی سپاه کاشان برگزیده شدند و پس از آن به مجموعه آموزش سپاه در ستاد فرماندهی کل دعوت شدند.